Yeşilçay'ın şakası jüriyi fena kızdırdı

Altın Portakal'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü alan Yeşilçay'ın "Yıllardır beklediğim ödül bu muymuş ya..." demesi jüriyi üzdü.



Altın Portakal Film Festivali'nde heyecan sona erdi. Bu yıl 45'incisi gerçekleştirilen festivalde ilk kez sonuçlar, ödül töreninden önce dışarıya sızmadı. Sadece Nurgül Yeşilçay'ın "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandığı, törenden sekiz saat önce anlaşıldı. Bunun nedeni de Yeşilçay'ın İtalya'ya tatile giderken aldığı haber üzerine son anda Roma uçağına değil, Antalya uçağına binmesi oldu.



Nurgül Yeşilçay'ın öğlen saatlerinde Antalya'ya gelmesi "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandığı yorumlarının yapılmasına neden olurken, diğer adaylar arasında heyecan kaybına yol açtı.



Ünlü oyuncunun ödülünü alırken "Yıllardır beklediğim ödül bu muymuş ya" demesi ise jüri üyelerini kızdırdı. Jüri üyelerinin Nurgül Yeşilçay'ın bu sözünden sonra şaşkınlıkla birbirlerinin yüzlerine bakması gözlerden kaçmazken, tören sırasında homurdanmalara da neden oldu. Yeşilçay'ın "Sezen Aksu bu yıl iyi ki Antalya'ya gelmemiş" şeklindeki esprisi de şaşkınlığa yol açtı.



Geçen yıl unutulmadı



Geçen yıl Sezen Aksu'nun konser sırasında oyunculuğuna övgüler yağdırmasını Nurgül Yeşilçay, "Sezen Aksu'nun bana övgüler yağdırması jüri üyeleri üzerinde ters etki yaptı" şeklinde yorumlamıştı. Yeşilçay, geçen yıl Altın Portakal kazanamamasına olan tepkisini "Yerim portakalını" şeklinde dile getirmiş, jüri üyelerini ve yarışmanın sistemini eleştirmişti.

