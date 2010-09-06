Yeşilçay: Özcan'dan yönetmen olmaz

T24 - Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak dizisindeki beraber oynadığı Özcan Deniz'le ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Yeşilçay, Özcan Deniz için 'Ondan yönetmen olmaz' dedi.





600 bin lira istedim



“Asmalı Konak dönemi geçti gitti. O günleri yeniden yaratma çabasına girmeyelim” dedim. Filmin hikayesini ve önerdiği karakteri de beğenmedim, buna rağmen aylarca oynamam konusunda ısrar etti. Ben de “İnanmadığım bir projede oynayacaksam para için yaparım” dedim ve 600 bin lira istedim. Bu rakamı veremeyeceğini biliyordum, kabul etmesin ve iş yatsın diye söyledim.





“Baltacı yönetecek” dedi



Beni ikna etmek için filmi Ali Taner Baltacı’nın yöneteceğini söyledi. Meğer kendisi yönetecekmiş, sonradan öğrendim. Özcan yönetmen değil ki, şarkıcı. Nasıl film çekecek? Ben Özcan’ın yöneteceğini bilsem, görüşmezdim bile kendisiyle. Özcan, iş ahlâkı sıfır olan biri. Bunu bir kez daha gördüm. Bundan sonra onunla hayatım boyunca yan yana gelmem, bir projede yer almam





