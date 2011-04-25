Yeşilçay bakıcısını oğlunu döverken buldu

T24- Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat'ın bakıcısı İlahe Cebrailova, oyuncunun gece eve alkollü gelip kendisine küfrettiğini ve burmaya çalıştığını ileri sürdü. Yeşilçay ise bakıcıyı oğlunu döverken gördüğünü söyledi.









Oyuncu Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Nejat’a yeni bir bakıcı arıyor. İddiaya göre sebebi ise eski bakıcı İlahe Cebrailova’nın ‘Esra Erol’la Evlen Benimle” programına katılması. Azeri bakıcı program aracılığıyla Mehmet Güneş’le tanıştı ve kısa bir flörtün ardından nişanlandı. Bu sürede Osman Nejat’ı ihmal etti ve Yeşilçay’ı kızdırdı. Bebek’deki evi tadilatta olduğu için kısa süreliğine Sofa Otel’e yerleşen Yeşilçay burada bakıcıyla büyük bir tartışma yaşadı. Oğluyla fazla ilgilenmediğini söyleyerek bakıcının üzerine yürüyen ünlü oyuncunun ağza alınmayacak hakaretler ettiği de öne sürüldü.

Olayın ardından korkan bakıcı ise eşyalarını toplayıp otelden apar topar kaçtı. Konuyla ilgili olarak VATAN’a konuşan bakıcı İlahe Cebrailova şunları anlattı: “Nurgül gece eve alkollü geldi ve bana saldırdı. Anneme ve babama ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. ‘Senin annenin babanın yüzüne .... dedi.(ağlıyor) Senin zaten sevgiliye ihtiyacın var, sen git yat kalk’ dedi. Şok oldum, kaldım. Üzerime yürüdü, vurmaya kalkıştı. Bana konuş niye cevap vermiyorsun dedi, konuşsaydım belki benim o evden ölüm çıkacaktı. O kadar gözü dönmüştü. Gece saat 11’de oteli terk ettim. Bin lira alacağım vardı onu bile bırakıp kaçtım.” Yeşilçay ise iddiaları yalanlayarak “Oğlumu banyoda döverken yakaladım ve bu yüzden de onunla çalışmamaya karar verdim. Yarışmaya girdiğini ise bilmiyordum” dedi.