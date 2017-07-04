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Yeşilçam'ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi

Oğlu "Doktorlar kritik sürecin başladığını ifade ettiler" demişti

04 Temmuz 2017 22:34

Yeşilçam'ın usta oyuncu Hakan Balamir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.   

Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Yaklaşık 1 haftadır tedavisi devam eden Balamir'in durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Hakan Balamir'in oğlu Tufan Balamir babasının hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır KOAH ile mücadele ediyoruz. Son zamanlarda kanser tedavisi de görüyordu. Şu anda burada solunum yetmezliğiyle ilgili en son noktada duruyor. Durumu ağır. Biz kimseye haber vermek istemedik. Her an bir umut kapımızdaydı. Bugün yarın ayağa kalkacak diye bekliyorduk. Maalesef vücut yetersiz tepkiler vermeye başlayınca bizde insanlara haber vermeye başladık. Doktorlar kritik sürecin başladığını ifade ettiler" dedi. (DHA)

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Hakan BalamirHastaYoğun Bakım

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