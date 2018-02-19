Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı, hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı, geçirdiği ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye kaldırıldı.

Suzan Avcı'nın hastaneye kaldırıldığını kızı Binnaz Avcı duyurdu. Binnaz Avcı, sosyal medya hesabından annesi Suzan Avcı'yı ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye yatırdığını açıkladı. Binnaz Avcı, yaptığı son paylaşımda annesi Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Binnaz Avcı "Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hamdolsun kötüye gitmiyoruz, ama hastanedeyiz yarınki testlerimiz önemli dualarınızı bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

Suzan Avcı, ekim ayında 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde de otelin lobisinde fenalaşmıştı.

Suzan Avcı kimdir?

Suzan Avcı, 25 Eylül 1937 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 1937'de Bursa'ya göç eden bir ailenin kızı olarak, Bursa'da doğmuştur. Annesi Kırım Tatarı, babası ise Kazan Tatarı'dır. Suzan Avcı 1943 yılında babasını kaybetti. Annesi ve üç kız kardeşiyle birlikte yaşamaya başladı. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a taşındılar ve annesinin çalıştığı tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.

13 yaşındayken Yıldız Dergisi'nin düzenlediği bir yarışmaya başvurur. Yarışma ödülü Metin Erksan'ın bir filminde oynamaktır. Kazandığı halde annesi filmde oynamasına engel olur. 15 yaşındayken Alp Akşiray ile tanışır. Daha sonra yaşını büyüterek evlenirler. Bu evlilikten Mete adında oğulları doğar. Bu sıralarda Yıldız Mecmuasındaki Sinema güzeli yarışmasına başvurur ve üçüncü olur. Muammer Karaca tiyatrosunda kısa bir süre çalıştıktan sonra Toto Karaca tiyatrosuna girer.

1956 yılında başladığı sinema kariyerinde özellikle Yeşilçam filmlerinde kötü karakteri canlandırdı. Filmlerinde iyi kadınlar kadar önemli rollere sahip olan Avcı Vamp kadın imajıyla bütünleşti. 1962 yılında Şehvet Uçurumları filmiyle büyük etki yaratır. 1966 yılında Turist Ömer filminde oynar. Bu filmin senaristi Erdoğan Tünaş ile 1970'de evlenir. Binnaz Avcı'nın annesi, Aydan Şener'in teyzesidir.

Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Fatma Girik'e , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı. Bu plak yapan sinemacılar kervanına Suzan Avcı da da katıldı ve bir 45'lik plak da o doldurdu;



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