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Yaşam

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kuzey Vargın hayatını kaybetti

Vargın, perşembe günü kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak

13 Ağustos 2017 16:52

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kuzey Vargın, 74 yaşında hayatını kaybetti. Vargın, yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, Vargın’ın damadı Barış Yamak “Bu sabah itibariyle vefat etti. Cenazesi Marmaris’ten İstanbul’a getirilecek. Perşembe günü Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla kendisini uğurlayacağız ama henüz öğle mi ikindi mi belli değil” diye konuştu.

Kuzey vargın kimdir?

Kuzey Vargın (d. 15 Haziran 1940, İstanbul), Türk sinema oyuncusu.
Yeşilçam’da 1960’lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürdü. Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol aldı. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale’yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent vs. rollerini oynadı. Sert bir yüz ifadesine sahipti, bunun sayesinde karakter oyuncusu oldu. Kartal Tibet’den sonra Karaoğlan’ı canlandırdı. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Âdil Eşrefoğlu” karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü üstlendi.

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