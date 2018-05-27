Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nasır Melek hayatını kaybetti

İran sinemasının önemli isimlerinden olan ve Yeşilçam'da da oynadığı filmlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Nasır Melek, 88 yaşında hayatını kaybetti. Melek, Türk sinemasında ise Kadir İnanır'ın İki Kızgın Adam ve Cüneyt Arkın'ın ise, Deprem isimli filmi ile hafızalara kazınmıştı

88 yaşındaki usta oyuncu Nasır Melek bir süredir böbrek hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Melek, geçtiğimiz cuma günü Tahran'da hayatını kaybetti.

İran sinemasında çok sayıda filmde oynayan ve 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Melek, Türk sinemasında ise Kadir İnanır'ın İki Kızgın Adam ve Cüneyt Arkın'ın ise, Deprem isimli filmi ile hafızalara kazınmıştı. Nasır Melek'in gerçek adı ise Naser Malek Motiee'ydi.

Nasır Melek kimdir?

Tahran'da doğan ve Tahran'da vefat eden Nasır Melek, Türk Sineması’nın gelmiş geçmiş en başarılı “loser” (kaybeden) karakterlerini canlandırmış, az sayıdaki filmdeki akılda kalıcı oyunculuğu ile Türk sinemasında iz bırakmış İran’lı oyuncu olarak tanınmaktadır. Türkiye’de oynadığı filmler: Katma Değer Şaban (Halil’in Adamı) 1985, Aşk ve Nefret 1979, Baraj (Nazım Usta) 1977, İki Kızgın Adam (Kemal Tansel) 1976, Sevdalılar Deprem 1976, Bitmeyen Şarkı 1976, Avare Aşık 1970, Kölen Olayım (Hasan) 1969, Hırsız Kız (Selim Bey) 1968. Nasır Melek 88 yaşında yaşamını yitirdi.



