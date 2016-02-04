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Yaşam

Yeşilçam'ın usta ismi Ülkü Ülker hayatını kaybetti

Ülker’in ölüm haberini Onur Akay, Twitter adresinden duyurdu

04 Şubat 2016 13:28

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Yeşilçam’ın usta isimlerinden Ülkü Ülker hayatını kaybetti.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hafta kalan ve aniden kandaki değerleri düştüğü için yoğun bakıma kaldırılan ünlü sanatçı Ülkü Ülker 66 yaşında hayatını kaybetti.

Ülker’in ölüm haberini Twitter adresinden duyuran Onur Akay, “Ölüm haberlerini hep benden duyuyorsunuz diye bu sefer yazmadım. Ancak duyulmayınca içime hicran oldu ve bugün yazmak istedim. Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ülkü Ülker’i 31 Ocak 2016 Pazar günü kaybettik ve Ümraniye merkez Camii’nden 1 Şubat ikindi namazı sonrası Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

 

Ülkü Ülker kimdir?

 

İlkokul öğretmenliğinden ses mecmuası yarışmasında finalist seçilerek(1971), sinemaya “Genç Kızlar Pansiyonu” filmiyle girdi. 1973’de Atıf Yılmaz’ın “Utanç” adlı filmi ile altın koza ödülünü kazandı. Sinemayla birlikte Ergüder Yoldaş ve Reyman Eray’dan şan dersleri alarak, şarkıcılığı 10 yıl kadar sürdürdü. 300’ü aşkın sinema, 70’e yakın televizyon dizisinde rol aldı.

Ülker’in rol aldığı filmler arasında Çark, Alın Yazısı, Beyaz Kurt, Kadersizler, Utanç, Kuma, Uygunsuzlar, Kadınlar Hayır Derse, Bir Yudum Sevgi, Fahriye Abla, Üç Halka 25, Güneş Doğarken, Bekçi, Anayurt Oteli,

Sis, Güneş Yine Doğacak, Karılar Koğuşu, Benim Sinemalarım, Düğün, Umut Hep Vardı, Ağır Roman gibi filmler var.

 

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