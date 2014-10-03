Yeşilçam'ın usta isimlerinden Behçet Nacaroğlu hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta isimlerinden ünlü oyuncu Behçet Nacaroğlu hayatını kaybetti.
Birçok dizi ve filmde rol alan Yeşilçam'ın önemli karakterlerinden "Parçala Behçet"i yaratan Behçet Nacaroğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun uzun zamandır ciğerlerinden tedavi gördüğü öğrenildi.
Behçet Nacaroğlu'nun cenazesi, bugün Bakırköy Amine Hatun Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.
Behçet Nacaroğlu kimdir?
1934 yılında doğan Behçet Nacaroğlu İstanbul Erkek Sanat Enstitüsü mezunudur. 1960'lı yılların ortalarında sinemaya figüran olarak başlamış yaklaşık 142 filmde rol almıştır. Yeşilçam'ın önemli karakterlerinden "Parçala Behçet" olarak akıllarda kalmıştır.