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Yaşam

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

Tayfun Akalın, ‘Hababam Sınıfı', ‘Süt Kardeşler' ve ‘Bizim Aile' gibi filmlerde rol almıştı

10 Aralık 2018 19:35

‘Hababam Sınıfı', ‘Süt Kardeşler' ve ‘Bizim Aile' gibi filmlerdeki rolleriyle sevilen ünlü oyuncu Tayfun Akalın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir huzurevinde kalan Akalın, geçtiğimiz ay merdivenlerden inerken dengesini kaybedip yuvarlanan ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçirmişti. Kazanın ardından Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tayfun Akalın, hayata gözlerini yumdu.

Akalın’ın cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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