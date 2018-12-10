Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

‘Hababam Sınıfı', ‘Süt Kardeşler' ve ‘Bizim Aile' gibi filmlerdeki rolleriyle sevilen ünlü oyuncu Tayfun Akalın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir huzurevinde kalan Akalın, geçtiğimiz ay merdivenlerden inerken dengesini kaybedip yuvarlanan ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçirmişti. Kazanın ardından Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tayfun Akalın, hayata gözlerini yumdu.

Akalın’ın cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.