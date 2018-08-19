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Kültür-Sanat

Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si son yolculuğuna uğurlandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçısı Sıtkı Sezgin'in cenazesi (69), düzenlenen törenle toprağa verildi

19 Ağustos 2018 17:29

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden Yeşilçam\'ın \'Şişko Nuri\' lakaplı sanatçısı Sıtkı Sezgin\'in cenazesi (69), düzenlenen törenle toprağa verildi.
Yeşilçam\'da 300\'den fazla filmde rol alan ve yaklaşık 10 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde kalan \'Şişko Nuri\' lakaplı Sıtkı Sezgin, önceki gün rahatsızlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezilği tanısı konulan Sezgin, Yoğun Bakım Servisi\'nde tedaviye alındı. Ancak, Sıtkı Sezgin yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Sıtkı Sezgin için bugün öğle namazı sonrasında Samsun Büyük Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, yerel tiyatrocular ve vatandaşlar katıldı. Sanat dünyasından kimsenin cenazeye katılmadığı görüldü. Sezgin, kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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