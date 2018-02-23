Yeşilçam'ın oyuncuları diyabeti tiyatroyla anlatacak

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- YEŞİLÇAM’ın sinema sanatçıları \'Şişko Nuri\' lakaplı Sıtkı Sezgin ile canlandırdığı \'kötü adam\' karakterleriyle tanınan İhsan Gedik, öğrencilere diyabeti, çocuk oyunu ile anlatacak.

Diyabetle Yaşam Derneği, okullarda öğrencilere diyabet bilincini tiyatroyla anlatacak. Derneğin kurucu başkanı Dr. M.Emin Dinçağ\'ın senaryosunu yazdığı ‘Renkli Dünyalar’ isimli oyunda Yeşimçam’ın emektar oyuncuları Sıtkı Sezgin, İhsan Gedik ile tiyatro sanatçısı Fuat Dilek rol alacak.

Dr. M.Emin Dinçağ, oyunda rol alacak oyuncular Sıtkı Sezgin, İhsan Gedik ve Fuat Dilek, Samsun\'da Doğan Haber Ajansı (DHA) bölge temsilciliğini ziyaret etti. Oyun hakkında bilgi veren Diyabetle Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Dr. M. Emin Dinçağ, “Şişko Nuri ve İhsan Gedik ile birlikte diyabetin farkındalığını arttırmak amacıyla böyle bir proje başlattık. Çalışmamızın temel amacı, ülkemizde çok düşük olan diyabetteki farkındalık oranını arttırabilmek. Bunun için okullarda özellikle Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu diyabet eğitim çalışmalarına destek olmak için öğrencilere diyabet konusunda bilgilendirme yapacağız. Diyabet korkulacak bir problem değildir. Yeter ki konu hakkında bilgi sahibi olalım. Okulumuzdaki diyabetli arkadaşlarımıza da sahip çıkalım. Bu çalışmalarımızı ülkemizdeki yaklaşık 20’ye yakın ilde sürdürdük. Diğer illerimizde de bu çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Oyun için gönüllü olduklarını belirten oyuncu Sıtkı Sezgin ise “İlköğretim okullarındaki öğrencilere bu konuda kısa da olsa diyabetin korkulacak bir hastalık olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Diyabetin yanlış beslenmelerden kaynaklandığını anlatıyoruz. Bizler, gönüllü nefer olduğumuz için okullarda ne kadar çocuklara diyabetle ilgili mesaj verebilirsek, faydalı olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Oyuncu İhsan Gedik de “Okullardaki öğrencilere diyabetle ilgili tiyatro oynuyoruz ve diyabeti anlatmaya çalışıyoruz. Biz bu işin neferiyiz ve her zaman hocamız Dr. M. Emin Dinçağ’nın yanındayız” diye konuştu.



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