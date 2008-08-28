Yeşilçamın jönü veda etti

Çok sayıda filmde başrolde oynayan Günşiray, “kan eksilmesi” nedeniyle bir yıldır tedavi görüyordu.



Beyazperde’nin bıçkın jönü olarak adlandırılan Orhan Günşiray, 1929 yılında İstanbul’da doğdu. Tophane sanat okulundan mezun olan Günşiray, 1950’de Adala Güzeli seçildi. 1959’da “Lejyon dönüşü” filmiyle beyazperdeye adım attı.



1970 sonrası bir yıl kadar ses sanatçılığı ve gazinoculuk yapan Orhan Günşiray, sinemadan kopamayarak 2006 yılına kadar birçok filmde rol aldı.



İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Günşiray, 79 yaşında hayata veda etti.



