Yeşilçam'ın emektarları valinin yolunu kesti

Edirne'de yaklaşık 1 milyon lira bütçeli Uluslararası Film Festivali'nin ödül gecesi yapılan hatalarla adeta fiyaskoya dönüştü. Gecede sunucular, ödül verecek kişileri yanlış anons ederken, açılışta boş olan salon bu kez de üniversite öğrencileriyle dolduruldu. Yeşilçam'ın emektar oyuncuları da adlarının okunmamasına kızıp Vali Şahin'in yolunu kesti

Doğan Haber Ajansı’ndan Engin Özmen’in haberine göre, Edirne'de bu yıl ilk kez düzenlenen ve Edirne Valiliği ile Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan Uluslararası Film Festivali, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan kongre merkezindeki ödül gecesiyle sona erdi. Festival açılışında oldukça az kişinin katıldığı salona bu kez Trakya Üniversitesi'nden öğrenciler davet edildi. Balkan Kongre Merkezi'ndeki film festivali ödül gecesine Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Süleyman Pişkin, daire müdürleri, festival jüri üyeleri ile çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Ödül gecesinin açılışında konuşan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, her organizasyonda mutlaka eksiklerin olabileceğini ifade ederek, bunların görmezden gelinmesini istedi. Vali Şahin, "Sanat ve kültür evrenseldir sınır tanımaz. İşte biz de Balkan ülkelerinden 7 ülkenin 77'nin üzerindeki filmlerini burada gösterdik. Edirne batının ve doğunun birleştiği bir noktadır. Bu festivali düzenlemekle onur duyuyoruz. Festival boyunca gösterilen filmleri ücretsiz olarak salonlara alınan 2 bin engelli ve çocuk, 2 lira alınan 4 bin kişi izledi. Bunların geliri Sosyal Yardımlaşma Vakıfı'na verilecek durumları olmayanlara harcanacaktır. Bu festival önümüzdeki yıl da sürecek. Eksikliklerimiz olabilir, eksiklikler insanoğlunun soyadıdır. Herkeste bir eksiklik olabilir. Her programda da bir eksiklik olabilir. Sizin bu eksiklikleri de görmezden geleceğini umuyorum. Ben diyorum ki bu eksikliklerimiz affola, gelecek bizimdir diyelim" dedi.

'Next year inşallah' çok güldürdü

Ödül gecesinin sunuculuğu yapan İlker Kurt, salonda yabancı konuklar olduğunu söyleyerek Vali Şahin'den İngilizce kısa bir konuşma daha yapmasını istedi. Vali Şahin ise diğer sunucu Aslı Şahin'in tercüme etmesini istedi. Israra dayanamayan Şahin, kürsüden İngilizce konuşurken 'Next year, inşallah' deyince salondakiler kahkahaya boğuldu.

Valiye ödül vermek için yine valiyi anons etti!

Konuşmaların ardından Edirne Valisi Dursun Ali Şahin'e katkılarından dolayı festival onur ödülü verileceği anons edildi. Sunuculardan Aslı Şahin, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin'e ödülünü vermek üzere yine Edirne Valisi Dursun Ali Şahin'i sahneye davet edince salonda şaşkınlıkla karşılandı. Hatanın farkına varılmasının ardından Vali Şahin'e ödülü festival icra kurulu üyesi Durmuş Emir Yıldırım verdi. Yıldırım konuşma yapacağı kürsüde mikrofon çalışmadı, uzun süre telsiz mikrofon getirilmesini bekledi.

Öğrenciler ödülleri bekleyemedi

Salonda konuşmaların ardından sponsorlara plaketleri verilmeye başlandığında üniversite öğrencilerinin bir çoğu film festivalin ödül törenini beklemeden salondan ayrılmaya başladı. Kısa sürede salonun büyük kısmını oluşturan öğrencilerden kongre merkezinden ayrıldı. Daha sonra film festivaline katılan filmler için jürilerin seçtiği en iyiler açıklandı.

Film festivalinde jüri üyeleri arasında yer alan ünlü oyuncu Şenay Gürler, festivalin özel jüri ödülünü açıklamak için sahneye çıktı. Sunucu İlker Kurt, Gürler'in yanına giderek, 'Sizi herkes tanıyor, ben de sizin fanınızım yani ne yapacağız şimdi?' dedi. Gürler de "Aslında artık ödüllere geçsek diyorum" deyince salondan büyük alkış topladı. Kurt, 'bu bana kötülük oldu, biz biraz yavaştan alıyoruz, her şey güzel olsun' diye devam edince Şenay Gürler de, "Zaten her şey çok güzel, en azından bizim için. Biz bu kadar güzel film izledik" diye cevap verdi. Bu sırada protokolde oturan Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, 'Biraz da sanatçılar konuşsun' diye bağırdı. Sunucu Kurt, 'Biz de onu yapıyoruz, sayın başkanım. Allah aşkına yapmayın' diye karşılık verdi.

Festivalde ödüller açıklanırken, Film Festivali İcra Kurulu üyesi Durmuş Emir Yıldırım yaşanan aksaklıklar nedeniyle hayli üzgün olan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin'e yaşanan sıkıntıları anlattı. Daha sonra da sahneye çıkarak yaşanan aksaklıklar için Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan özür dileyip seneye çok daha iyisini yapacaklarını söyledi.

Ödül almaya gelmediler

Açıklanan ödülleri almak için yönetmen ve oyunculardan bazıları kente gelirken, bir çoğunun ise uçakları rötar yaptığı yada saatinde kente gelemedikleri için geceye katılamadıkları açıklandı.

Vali Şahin: Yorum yok

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gecenin sonunda ödül alanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaşanan aksaklıkların sorulması üzerine yorum yapmaktan kaçınan Vali Şahin, "No comment (yorum yok) desem daha güzel olur mu? Biz çok samimi başladık ama olur ne yapayım ya. Ben bir şey demiyorum ama Edirne için bu bir güzellikti" diye karşılık verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise, "Her başlangıçta aksaklıklar olur, önemli olan niyettir. Önemli olan geminin hedefe götürülüp, götürülmediğidir. Yoldaki fırtınaların önemi yoktur. Olur böyle şeyler" demekle yetindi.

Yeşilçam'ın emektarları valinin yolunu kesti

Vali Şahin, program sonunda makam aracına giderken festival nedeniyle davet üzerine kente gelen Yeşilçam'ın kötü adamları olarak bilinen emektar oyuncuları önünü keserek sitem etti. Festival boyunca isimlerinin geçmemesine ve sahneye anons edilmemelerine kızan emektar oyunculardan Ali Güney, "Sayın Valim ödül istemedik, plaket istemiyoruz. Bir sanatçı olarak bir çıkalım. Biz senin için buradayız zaten, senin davetin üzerine buradayız" diyerek tepki gösterdi.