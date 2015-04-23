Yeşilçam’ın efsane yönetmeni Tolgay Ziyal hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen ve yapımcı Tolgay Ziyal, 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Türk sanat müziğinin ünlü ismi Onur Akay Twitter adresinden verdi.

Onur Akay acı haberi şu sözlerle verdi:

Akay, ‘Değerli sinema emekçisi Tolgay Ziyal hayatını kaybetti. O gerçekten bir devirdi ve o devir kapandı! Mekanı cennet olsun.’ dedi. Ölüm haberini duyan ünlü komedyen Cem Yılmaz ise, ‘Sinemamızın efsane reji asistanı, kıymetli filmci Tolgay abimiz, seni her zaman hürmetle anacağız.’ yazarak, Tolgay Ziyal’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Tolgay Ziyal kimdir?

1939 İstanbul doğumlu olan ünlü yönetmen, İstanbul Edebiyat Fakültesi Klasik Diller Bölümü’nde okumuş. Almanya’ya eğitimini devam ettirmek üzere gitmiş ve geri döndüğünde sinema sektörüne girmiştir. Çok sayıda ödülü olan Ziyal’in Türk Sineması’nın iyi örneklerinde büyük payı vardır.

Yönetmen filmografisi

Beş Asi Adam / The Five Rebellious Men - 1968

Binbaşı Tayfun / Major Tayfun - 1968

Kızıl Maske 2 - 1968

Evvel Allah Sonra Ben - 1969

Kalleşlere Af Yok - 1971

Benim Altı Sevgilim - 1977

Kördüğüm - 1977

Vahşi Sevgili - 1977

Kurtdereli Mehmet Pehlivan - 1988 (TV Filmi)

Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan - 1988 (TV Filmi)

Deli Balta - 1993 (TV Filmi)

Kurtuluş - 2000 (TV Filmi)

İnşaat - 2003

Huzura Giden Yol (Fudayl Bin İyad Hz.) - VCD Film