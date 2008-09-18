Yeşilçam'ın çınarları unutulmadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Kasım - 04 Aralık 2008 tarihleri arasında üçüncüsünü gerçekleştireceği Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali'nde, sinemamızın iki büyük ismi Muhterem Nur ve Sezer Sezin, Sinema Onur Ödülleri'nin bu yılki sahipleri oluyor.



Her yıl Türk sinemasına emeği geçen sanatçılara verilen Onur Ödülleri bu yıl, Semir Aslanyürek, İzzet Günay, Sevin Okyay, Necip Sarıcı, Ali Sönmez ve Fırat Yücel'den oluşan Festival Danışma Kurulu'nun oy birliği ile Türk sinemasının gelişimine katkılarından dolayı Muhterem Nur ve Sezer Sezin'e verilecek.



Sanatçılar, Türk Sinema Tarihi'nde 'Sinemacılar Dönemi' olarak bilinen 1949-1959 yılları arasında oynadıkları filmlerde, teatrale kaçmayan doğal oyunculukları; oynadıkları karakterlere kattıkları güçlü etki ile sinemamızın tanınmış kadınla oyuncuları arasında yer aldı. İthal filmlerin sinema salonlarına seyirci çektiği bir dönemde, Türk seyircisinin yerli filmlere olan ilgisini arttırmasına yönelik sağladıkları katkı ile bu ödüle değer görülmüşlerdir.



Muhterem Nur ve Sezer Sezin'e ödülleri, 28 Kasım 2008'de Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde yapılacak olan festivalin Açılış Geccesi'nde verilecektir.



Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali'nde iki yıldır verilen Onur Ödülü'nün sahibi geçtiğimiz yıl Fatma Girik olmuştu. Girik, ödülünü ilk festivalde Umut Ödülü'nün sahibi olan genç yönetmen Çağan Irmak'ın elinden almıştı.

