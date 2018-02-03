Yeşilçam'ın 'Bitirim Zeki'si hayata veda etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- BİR dönem Yeşilçam\'ın tanınmış sanatçılarıyla kamera karşısına geçen 90 santimetre boyundaki \'Bitirim Zeki\' lakaplı Zeki Keskin, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Sivas\'ın Ayli köyünde dünyaya gelen Zeki Keskin, bir süre önce solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Keskin, tedavisi sürerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Keskin\'in cenazesi, bugün Ulu Cami\'de öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ayli köyüne defnedilecek.

KAZA GEÇİRİNCE SİNEMAYI BIRAKTI

\'Bitirim Zeki\' lakabıyla tanınan Zeki Keskin, ilk kez 16 yaşında Ankara Devlet Tiyatrosu\'nda seyirci karşısına çıktı. Keskin, daha sonra \'Fabrikanın Gülü\', \'Karayılan\', \'Kasımpaşalı Recep\' ve \'Ana Beni Eversene\' gibi Yeşilçam filmlerinde Yılmaz Güney, Nuri Sesigüzel, Ahmet Mekin ve Muhterem Nur gibi sanatçılarla kamera karşısına geçti. 1964 yılında \'Fabrikanın Gülü\' filminin Zonguldak\'ta yapılan galasından dönüşte trafik kazası geçiren ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Keskin, uzun süren bir tedavinin ardından Yeşilçam macerasını sonlandırarak memleketi Sivas\'a döndü. 52 yıl önce dönemin belediye başkanı tarafından Sirer Caddesi\'nin girişinde kendisine verilen 2 metrekarelik büfede satış yapıp geceleri de konaklayarak yaşamını sürdürdü.

MEYDANA İSMİ VERİLMİŞTİ

Sivas halkı tarafından çok sevilen ve sık sık haberlere konu olan \'Bitirim Zeki\' ve çevre halkının talepleri üzerine Sivas Belediyesi, 15 Aralık 2017\'de, yıllardır aynı yerde bulunan büfesinin hemen karşısında oluşturulan mini meydana onun ismini verdi.

Tören öncesi DHA muhabirine yaptığı açıklamada Sivas\'a bir hatırası kalacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Keskin, \"Çok mutlu oldum, bir yaş daha küçüldüm. Çünkü bir hatıram kalacak Sivas halkına. İstedim ki bir eserim kalsın. Aşık Veysel\'in eseri kaldı da niye Bitirim Zeki\'nin bir eseri kalmasın. 73 yaşındayım bir daha mı dünyaya geleceğim. Ömrümüz doldu gidiyor. Aşık Veysel\'in dediği gibi, \'Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece\'. Yaşımız doldu, ömür bitti. Başkanıma minnettarım. Bütün Sivas halkına teşekkürlerimi bildiriyorum\" ifadelerini kullanmıştı.

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