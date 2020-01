Yeşilçam'ın bir devi daha devrildi

T24 - Türk sinemasında yaklaşık 450 filmde rol alan Ünsal Emre (65), Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu.



Evde tek başına yaşayan sanatçının ciğerlerinden ve böbreklerinden rahatsız olduğu belirtildi. Ünsal Emre, geçen hafta oğlu Tansel Emre ile dün doktora gitmek için randevulaştı. Dün sabah telefonlara çıkmayınca oğlu Tansel Emre hemen polisi aradı. Çilingirin açtığı eve giren Emre, babasını yatağının üzerinde otururken buldu. Emre'nin öldüğü anlaşıldı.

Sinemaya yarışmayla başladı



Babasını doğum gününde kaybetmenin acısını yaşadığını söyleyen Tansel Emre, "1971'te SES dergisinin düzenlediği bir yarışmada Tarık Akan'dan sonra ikinci olarak sinema hayatına başladı. Hülya Avşar ile "Kısrak", Emel Sayın ile "Hicran" filmi unutulmayan filmlerinden" dedi. Emre'nin, cenaze işlemleri yetişirse bugün, yetişmezse yarın Hasköy'deki Kırmızı Minare Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. (Sabah)

Ünsal Emre kimdir?



1947 doğumlu sanatçı, SES dergisinin düzenlediği artist yarışmasını kazanarak sinema hayatına başladı. İlk filmi başrolünü Cüneyt Arkın ve Filiz Akın'ın paylaştığı 1969 yapımı Lekeli Melek isimli film olmuştur.

Filmografisi



Ağlama Ne Olur - 2011, Yıkılan Yuva - 2009, Kubilay - 2009, Hacı Bektaş-ı Veli - 2009, Hz. Eyyüb - 2009, Hz. Eyyüb'un Sabrı - 2009, Çanta - 2009, Gizemli Kasaba - 2009, Afacanlar Sınıfı - 2008, Kar Düşerken - 2008, Arkadaş - 2008, Koçero - 2007, Anka Kuşu - 2006, Bir Kadın Tuzağı - 2006, Dilan Gelin - 2006, Meçhule Gidenler - 2006, Taşa Yazılan Aşk - 2006, Töre - 2005, Leş Kargaları - 1996, Acı Ve Tatlı Günler - 1996, Çapraz Ateş - 1996, Polis Dosyası - 1995, 155 Alo Polis - 1995, Aşk Ve Gurur - 1995, İslam Adalettir - 1994, Tehlikeli Kadın - 1994, Yalnız Kurt - 1994, İlk Aşk - 1993, Danimarkalı Gelin - 1993, Ah Gurbet - 1993, Köstekli Saat - 1993, Ben Anayım - 1992, Sevdaların Ölümü - 1992, Silahların Gölgesinde Aşk - 1992, Nehirler Denize Akar - 1992, Aldatacağım - 1991, Can Mı Dayanır - 1991, Ecelin Gölgesinde - 1991, Krallığın Bedeli - 1991, Ölümü Yaşamak - 1991, Sonsuza Yürümek - 1991, Fedai - 1990, Polis Görev Başında - 1990, Hanımın Çiftliği - 1990, Pamuk Hemşire - 1990, Hep Ezildim - 1989, Sahipsizler - 1989, Sevmek Ve Ölmek Zamanı - 1989, Sarışın mı Esmer Mi? - 1989, Can Borcu - 1988, Kanlı Takip - 1988, 077 Hızır - Acil Servis - 1988, Melekler Şahidimdir - 1988, Alışırım - 1987, Annem - 1987, Benim İçin Ağlama - 1987, Benimsin - 1987, Kuşatma 2 - 1987, Ne Fayda - 1987, Patroniçe - 1987, Patroniçe 2 - 1987, Sevdiğimi Biliyorsun - 1987, Kenar Mahalle - 1987, Hırsız - 1986, Kara Diken - 1986, Kısrak - 1986, Çapkın Baba - 1986, Kız Babası - 1986, Küçük Beyzade - 1986, Ölüm Bizi Bulunca - 1986, Anadan Ayrı - 1985, Ayrılık Acısı - 1985, Güllü Kız - 1985, Günsüz Ali - 1985, Satmışım Anasını - 1985, Tatlı Bela - 1985, Vazgeçtim Senden - 1985, Yaranamadım - 1985, Bırakın Yaşasınlar - 1984, Bizimkiler - Of Of Emine - 1984, İftira - 1984, Kader Çıkmazı - 1984, Kadınca - 1984, Beni Kalbinden Atma - 1984, Kaptan - 1984, Mağrur Kadın - 1984, Ömrümün Tek Gecesi - 1984, Aşk Salıncağı - 1983, Beyaz Ölüm - 1983, Çiçek - 1983, Feryat - 1983, Nikah - 1983, Aşkların En Güzeli - 1982, Hülyam - 1982, Kimsesizler - 1982, Aşk Dilencisi - 1982, Bir Damla Ateş - 1981, Dört Kardeşe Dört Gelin - 1981, Makber - 1981, Seni Yakacaklar - 1981, Üç Kardeştiler - 1981, Yapışık Kardeşler - 1981, Cümbüş Palas - 1979, Gizli İlişkiler - 1979, Kasımpaşalı Emmanuel - 1979, Maceranın Böylesi - 1979, Sona Kalan Dona Kalır - 1979, Suçlular Cehennemi - 1979, Süpermenler - 1979, Bu gece Bende Kal - 1979, Gelinliksiz Gelin - 1979, Denizden Gelen Kadın - 1978, Hanımevladı - 1978, Hedefte Vuruşanlar - 1978, İçimdeki Yangın - 1978, İstek - 1978, Romalı Dilber - 1978, Sabır Taşı - 1978, Sevgili Kardeş - 1978, Şerefsiz Şeref - 1978, Acı Hatıralar - 1977, Ah Bu Ne Dünya - 1977, Aşk Arzu Ve Silah - 1977, Aşkın Sesini Dinleme - 1977, Bir Tanem - 1977, Cesur Yabancı - 1977, Hırçın Kız - 1977, Korkusuzlar - 1977, Kuşku - 1977, Sihirli Gözlük - 1977, Yalnız Adam - 1977, Hırsız Milyoner - 1977, Delidir Ne Yapsa Yeridir - 1977, Kafes - 1976, Kime Niyet Kime Kısmet - 1976, Kıvrıl Fakat Kırılma - 1976, Leş Kargaları - 1976, Parola Kartal - 1976, Sihirli Şamdan - 1976, Sütü Bozuk - 1976, Dolandırıcı Aşıklar - 1976, kazanova 76 - 1976, Ah Mualla Oh Ne Ala - 1975, Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak - 1975, Kadınım - 1975, Kadınlar Hayır Derse - 1975, Kocam Erkek Mi? - 1975, O'nun Hikayesi - 1975, Şöhret Budalası - 1975, Meyro - 1973, Aşk Sepeti - 1972, Hicran - 1971, Hayat Kavgası - 1969, Lekeli Melek - 1969