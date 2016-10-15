Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı

Yeşilçam döneminin başarılı oyuncularından Deniz Tanyeli, 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini, Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay Instagram hesabından duyurdu.

Onur Akay, “Zeki Müren’in Berduş isimli filminde Filiz karakteri ile başrol oynayan ve çok sayıda sinema filminde rol alan Türk sinemasının önemli oyuncularından Deniz Tanyeli, dün akciğer kanserinden vefat etti.

Rum asıllı olup ve asıl adı Efeminya Özmavridis olan değerli sanatçımız, bugün Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortadoks Mezarlığı’nda, sessiz sedasız toprağa verildi. Sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim” yazarak, Deniz Tanyeli ile Zeki Müren’in Berduş isimli filmde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Sanatçının 13 Ekim 2016 Perşembe günü hayatını kaybettiği öğrenildi.



Deniz Tanyeli kimdir?

Kameraman Memduh Yükman ile evlendikten sonra sinemayı bırakan ve 1939 doğumlu olan sinema sanatçısı Deniz Tanyeli, Rum asıllı olup asıl adı Efeminya Özmavridis’tir. Tanyeli, 1952 yılında Yanık Ömer filmiyle sinemaya başlamıştı. Yollarımız Ayrılıyor, Izdırap Şarkısı, Meçhul Kadın, Yaşlı Gözler, Ana Hasreti, Kalbimin Şarkısı, Yayla Güzeli Gül Ayşe, Yedi Köyün Zeynebi, Şehir Yıldızları, Berduş gibi çok sayıda sinema filminde başrol oynadı.