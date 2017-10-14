Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan yoğun bakımda

Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan geçen yıl yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü oyuncu ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Oyuncu Bahar Öztan, geçen yıl yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde dün sabah ameliyata alındı. 11 saat süren ameliyatın ardından ünlü sanatçı yoğun bakım ünitesine alındı.



Prof. Dr. Bilgi Baca, ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. Ameliyatta karın içine yayılan tümörlerin alınarak sıcak kemoterapi uygulandığını belirten Prof. Dr. Baca, Öztan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

Öztan ameliyat öncesi şu satırları kaleme aldı:

"Sayfamda her zaman pozitif videolar resimler kullanıyorum... Benim ruhuma iyi geliyor, sizlerin de ruhuna iyi gelsin diye... Ama hayatta gerçekler var... Hastalığım tekrardan nüksetti... Ben hiç üzülmüyorum. Kendimi hazırladım her türlü güçlüğü yenmeye... Allah kısmet ederse ameliyata gireceğim. Önce Allah'a sonra doktorlara sonra da siz sevdiklerimin dualarına ihtiyacım var. Sizi çok ama çok seviyorum... Sevgiyle kalın..."

Bahar Öztan kimdir?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 İskenderun'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. Ekrana ilk kez bir saç şampuanı reklamıyla çıktı. Sayısız reklam filminde yer almıştır. Bu reklamlardan sonra halk ona 'Gamzeli Güzel' olarak tanımaya başladı. Dönemin fotoromanlarından dolayı büyük bir ilgi topladı. Bu fotoromanlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Mançoile birlikte yer aldığı fotoromanları. Öztan, kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına girdi. Arka arkaya teklif alan Bahar Öztan, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı.



1991 yılında Bodrum Yalıkavak butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı. 1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da bir Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı.