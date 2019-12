'Yeşilçam Ödülleri'ne geri sayım başladı

İkinci kez sahiplerini bulmaya hazırlanan ‘Yeşilçam Ödülleri’nin adayları 20 Ocak'ta açıklanıyor.



Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle düzenlenen ‘Yeşilçam Ödülleri’ ikinci kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. 2009 Yeşilçam Ödülleri’nin adayları, Ceyda Düvenci ve Levent Üzümcü’nün sunumuyla 20 Ocak’ta Garaj istanbul’daki bir basın kokteyli ile açıklanacak.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan ve yine ‘En İyi Film Ödülü’nün Bakanlık adına verileceği ‘ Yeşilçam Ödülleri’, iki aşamalı ve en geniş katılımlı jüri sistemi ile ‘Türkiye’nin Sinema Ödülleri’ olarak öne çıkıyor. Dokuz ana dalda ve iki özel kategoride verilen Yeşilçam Ödülleri’nde ayrıca “En İyi Film” ödülünün sahibi 150 bin TL, “Turkcell İlk Film” ödülünün sahibi ise 30 bin TL’lik para ödülüyle destekleniyor.



Geçen sene “Türk Filmleri Yarışıyor, Türk Sineması Kazanıyor” sloganıyla yola çıkan ‘Yeşilçam Ödülleri’nde bu yıl toplam 47 film yarışıyor. 1 Ocak – 31 Aralık 2008 arasında gösterime girmiş tüm Türk filmlerinin herhangi bir başvuru beklenmeksizin doğal aday adayı olduğu Yeşilçam Ödülleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki aşamalı jüri sistemi ile belirlenecek. Türk sinemasının büyük bir ivme yakaladığı 2008’de yabancı filmlere oranla salonlarda Türk sineması adına büyük bir doluluk oranı yakaladı. Yaklaşık 20 milyon seyirciye ulaşan 47 film, 11 dalda verilecek Yeşilçam Ödülleri ile yeniden medyanın ve izleyicinin gündemine çıkıyor.

Sinema ile özdeşleşmiş olan Beyoğlu’nda, doğup gelişmesine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın öncülük ederek desteklediği Yeşilçam Ödülleri’nin özel kategorisini oluşturan Turkcell İlk Film Ödülü de bu yıl yine projenin ana sponsoru olan Turkcell’in adıyla verilecek.



Filmleri, ilk etapta Ulusal Sinema Platformu üyelerinin, sektör temsilcilerinin, sinema yazarlarının ve 2009 ödüllerine aday filmlerin yaratıcılarından oluşan 600 kişilik jüri değerlendiriyor. Aday filmlerin yaratıcılarının hiçbir dalda kendi filmlerine oy kullanamadıkları bu ilk değerlendirmede, her kategori için 5’er aday 20 Ocak’taki basın kokteylinde noter huzurunda açıklanacak.



Kazananları Türkiye’nin en geniş katılımlı jürisi belirleyecek



Yeşilçam Ödülleri’nin ikinci etap jürisi ise sektörle birlikte, sinema akademisyenlerinin, iş, kültür, sanat ve medya dünyasının kamuoyu önderleri konumundaki sinemaseverleri de kapsayan 1500 saygın isimden oluşuyor.



TÜRSAK Vakfı tarafından Ocak ayının sonunda gönderilecek ikinci etap dosyaları oylayacak olan Türkiye’nin en geniş katılımlı jürisi, ilk jürinin seçtiği her daldaki beşer adaydan birincileri belirleyecek.



İlk 5’e giren aday filmler, Yeşilçam Ödülleri Jürisi için tekrar gösterimde



Sinema sektöründen isimlerin yer aldığı ilk etap jürinin belirlediği aday filmler, 1500 kişilik geniş katılımlı jüri için tekrar gösterilecek. Yeşilçam Jürisi üyeleri, TÜRSAK Vakfı’nca iletilen giriş kartlarıyla 6-13 Şubat tarihleri arasında, film yapımcılarının ve Mars Entertainment’ın katkılarıyla, Cinebonus Maçka G-Mall Sinemasında her kategoride aday olan 5 filmi ücretsiz olarak izleyebilecek.



Şubat ayı sonunda ikinci etap jürinin değerlendirme dosyaları teslim alınarak oylama zarflarının tasnifi noter huzurunda yapılacak. Yeşilçam Ödülleri’nin birincileri, 3 Mart 2009’da TÜRSAB’ın katkıları Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, tasarımlarına Republica’nın imza atacağı görkemli bir törenle açıklanacak.



“En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “En İyi Müzik”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, “Genç Yetenek” ve “Turkcell İlk Film” kategorilerinde verilecek Yeşilçam ödül heykelciklerinin yanı sıra, “En İyi Film” ödülünün sahibi 150 bin TL, “Turkcell İlk Film” ödülünün sahibi ise 30 bin TL’lik para ödülüyle desteklenecek.



Sinemamızın usta yönetmenlerine, yapımcı, oyuncu ve tüm emekçilerine bir saygı duruşu niteliğinde olan Yeşilçam Ödülleri’nde geçen yıl Abdullah Oğuz’un yönettiği “Mutluluk”, En İyi Film; Fatih Akın ise “Yaşamın Kıyısında” adlı filmiyle En İyi Yönetmen seçilmişti. Turkcell İlk Film Ödülü’nün sahibi ise geçtiğimiz yılın gişe rekorları kıran filmi “Beyaz Melek” ile Mahsun Kırmızgül olmuştu.