Yeşilçam Ödülleri sahiplerini bulacak...

T24- Turkcell’in Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen ve ülkemizin en geniş katılımlı jürisi tarafından verilen, Türk sinemasının Oscar Ödülleri olarak kabul edilen ‘Yeşilçam Ödülleri’, 23 Mart 2010’da düzenlenecek muhteşem bir törenle üçüncü kez sahiplerini bulacak.







Geçen yıl Onur Saylak Sonbahar filmiyle En iyi Erkek oyuncu seçilmişti.





Her yıl olduğu gibi, ülkemizde kültür ve sanatın kalbinin attığı Beyoğlu’nda, Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla verilen “Yeşilçam Ödülleri”sinema dünyasının önemli isimlerinin oylarıyla belirleniyor. “Yeşilçam Ödülleri”, üçüncü yılında, 2009 yılı boyunca vizyona girmiş olan 62 Türk filmini yeniden gündeme taşıyacak.



1 Ocak - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında gösterime girmiş tüm Türk filmlerinin herhangi bir başvuru beklenmeksizin doğal aday kabul edildiği “Yeşilçam Ödülleri”, iki aşamalı bir seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 11 dalda veriliyor. Birinci aşamadaki sektör jürisinin her dalda belirlediği 5 aday filmin oylama dosyaları ise yaklaşık 2.500 kişinin oluşturduğu ikinci aşamanın geniş katılımlı jürisine ulaştırılacak. 2500 kişilik geniş jüri ise beş aday içinden birincileri belirleyecek.



“En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “En İyi Müzik”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, “Genç Yetenek” ve “Turkcell İlk Film” kategorilerinde verilecek ödül heykelciklerinin yanı sıra “En İyi Film” ödülünün sahibi 150 bin TL, “Turkcell İlk Film” ödülünün sahibi ise 30 bin TL’lik para ödülüyle desteklenecek.



2009 Türk filmlerinin altın yılı...





2009 yılında Türk filmleri, hem izleyici sayısı hem de festivallerde aldıkları başarılı sonuçlarla tarihe geçti. En çok izlenen filmler listesinde ilk 3 sıraya Türk filmleri yerleşirken, yine en çok izlenen ilk 10 filmin 5’i Türk filmleri oldu. Sinemalara giden yaklaşık 37 milyon seyircinin yarısı ise tercihini yine Türk filmlerinden yana kullandı. Türk sinemasının bu en verimli yılında 30’a yakın yeni yönetmen ilk filmlerine imza attı.



62 film ve yüzlerce yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu ve yapım ekibinin yarışacağı 2009 Yeşilçam Ödülleri’nin 23 Mart’taki gala gecesi tüm sektör tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.



Sinemamızın usta yönetmenlerine, yapımcı, oyuncu ve tüm emekçilerine bir saygı duruşu niteliğinde olan “Yeşilçam Ödülleri”nde geçen yıl Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “3 Maymun”, En İyi Film; Nuri Bilge Ceylan ise “En İyi Yönetmen seçilmişti. Turkcell İlk Film Ödülü’nün sahibi ise geçtiğimiz yıl aldığı uluslararası ödüllerle de yıldızı parlayan “Sonbahar” ile Özcan Alper olmuştu. En İyi Kadın Oyuncu Hatice Aslan ve En İyi Erkek Oyuncu ise Onur Saylak seçilmişti.