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Kültür-Sanat

Yeşilçam Macaristan seferinde...

Türkiye Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAP), Macaristan’da Türk Filmleri Haftası düzenleyecek

18 Ağustos 2008 03:00

FİYAP Başkanı Galip Gültekin, Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de  Eylül ayı sonunda Türk Filmleri Haftası düzenleyeceklerini söyledi.


Budapeşte’nin ünlü Urania Sinema Sarayı’nda düzenlenecek haftada 8 Türk filmi, Macar sinemaseverlerin beğenisine sunulurken, filmleri gösterilen sinema sanatçıları, yönetmenler ve yapımcılar da Budapeşte’ye gelecek.

Budapeşte’de 2002 yılında Türk Filmleri Haftası düzenlendiğini hatırlatan FİYAP Başkanı Gültekin, Macaristan’da Türk yönetmenlerden Fatih Akın ve Ferzan Özpetek’in çok tanındığını, diğer Türk yönetmenlerin de tanıtılmasının gerektiğini ifade etti.

22-27 Eylül’de düzenlenmesi plânlanan film haftası kapsamında her gün iki Türk filmi gösterilecek. Urania Sinema Sarayı’nda kurulacak FİYAP standında ise, Macarca dağıtılacak broşürlerle Türk filmleri tanıtılacak.

22 Eylül’de yapılacak gala gecesine, Macaristan Kültür Bakanı ve Macar sinemasının önemli simâlarının da katılması bekleniyor.

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