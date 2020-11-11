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Yeşilçam'ın Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

11 Kasım 2020 17:26

Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı, "Exorcist"ten uyarlanan "Şeytan" filminin yerli versiyonunun başrol oyuncusu küçük "şeytan kız" olarak ünlenen Canan Perver'in son hali dikkat çekti.

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden "Şeytan"ın Türk uyarlamasında küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı "Şeytan" adlı film ile meşhur oldu.

Ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen gibi isimlerle pek çok sinema filminde yer aldı.

İşte Yeşilçam'ın usta isminin yıllar sonraki hali...

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