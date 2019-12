-''YEŞİLÇAM HAFTASI'' 21 MARTTA İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - ''Yeşilçam Haftası'' Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRKSAK) ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle 21-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Pera Palas Otel'de haftanın programının açıklandığı basın toplantısında, Yeşilçam'ın her Türk insanı üzerinde bir etkisi olduğunu belirtti. Demircan, ''Hayallerimiz, sevinçlerimiz, umutlarımız Yeşilçam karelerinde umut buldu. Yeşilçam'ı sinesinde saklayan Beyoğlu'nun, ülkemizdeki her renk, tat ve kokunun sokaklarında sürmekte olduğu bir Türkiye mozaiği olduğu için farklı bir anlamı vardır'' diye konuştu. Türk sinemasının bir endüstri olma yolunda hızla ilerlediğinin ifade eden Demircan, ''Geçtiğimiz yıl, Türk sineması 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kazanılan paranın miktarından öte, ülkemizin kültür ihraç edecek bir noktaya gelmesi vurgulanmalıdır. Ülkemiz yönetmenlerinin çektikleri filmler tüm dünyada konuşuluyor'' dedi. ''Yeşilçam Haftası'' sonunda sahiplerini bulacak ''Yeşilçam Ödülleri''nin Türk sineması ve entellektüel zenginliğine katkı yaptığına da işaret eden Demircan, bu ödüllerle Yeşilçam'ın yeniden yükselen bir marka haline getirildiğini dile getirdi. TÜRSAK Başkanı Engin Yiğitgil de Türk sinemasının sorunlarını çözmek için onu bir endüstriye çevirmek gerektiğinin altını çizerek, ''Sinema ülkemizde Beyoğlu'nda başladı. Belki endüstrileşmesi de burada gerçekleşecek. Türk sinemasının en önemli faaliyetleri arasına giren Yeşilçam Ödülleri gibi projelerin istikrarlı bir şekilde devam etmesinin önü açılmalıdır'' dedi. Organizasyonun ana sponsoru Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler de merkezi Beyoğlu'nda olan bir şirket oldukları için sanatın mutlaka içinde olmaları gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Öztürkler, Turkcell'in büyük bir iletişim şirketi olduğunu belirterek, ''Sanatın en iyi iletişim yollarından biri olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizi topluma yaymak için de teknolojimizin yanı sıra sanata verdiğimiz bu önemli destek için de çok mutluyuz'' diye konuştu. -''YEŞİLÇAM HAFTASI''NDA NELER VAR?- ''Yeşilçam Haftası'' kapsamında 21-28 Mart tarihleri arasında İstanbullular sinema ve sanatla buluşacak. Hafta boyunca Türk sinemasının eski ve yeni film gösterimleri, sergiler, Yeşilçam şarkılarından oluşan konserler, ''Sinemaskop Beyoğlu'' adlı fotoğraf yarışması ile sinema atölyeleri düzenlenecek. Bu çerçevede Yeşilçam'ın unutulmaz siyah-beyaz filmleri her gün 15.30-17.00 saatleri arasında Turabibaba Kütüphanesinin 150 kişilik salonlarında yapılacak. Beyoğlu Belediyesinin Semt Konakları'nda da 2010 yılında vizyona giren ve ''Yeşilçam Ödülleri''nde finale kalan filmlerin gösterimi yapılacak. -GENÇLERE AÇIK HAVA SİNEMASI- Hafta boyunca Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezinin bahçesinde düzenlenecek açık hava sineması etkinliğinde de gençler gişe rekorları kıran filmlerle buluşma imkanı bulacak. Türk sinemasının tarihine ait belge, bilgi, fotoğraf, afiş, cihaz ve filmlerin bir arada olduğu TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi ve Sanat Kitaplığı'nın da ziyaret edilebileceği ''Yeşilçam Haftası''nda ''Bir Garip Yolcuyum'', ''Kulakların Çınlasın'', ''Senede Bir Gün'' gibi klasik Yeşilçam şarkıları da hafta boyunca düzenlenecek konserlerle İstanbullularla buluşturulacak. Fotoğraf sanatçısı Reza Hemmatirad'ın ''Osman Sınav Portreleri'' sergisi de 8-18 Mart tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde gezilebilecek. -''YEŞİLÇAM ÖDÜLLERİ''- ''Yeşilçam Haftası'', 28 Martta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek 4. Yeşilçam Ödülleri töreni ile sona erecek. 2010 yılı boyunca vizyona girmiş Türk filmlerini gündeme taşıyacak ''Yeşilçam Ödülleri'' için sektör temsilcilerinden oluşan 800 kişilik ''Birinci Aşama Seçici Kurulu'' tarafından 13 ayrı dalda 5 aday film belirlenecek. Belirlenen filmler arasında yaklaşık 3 bin kişilik ''İkinci Aşama Seçici Kurul'' tarafından yapılacak değerlendirme sonucu birinciler tespit edilecek. ''En İyi Film'', ''En İyi Yönetmen'', ''En İyi Senaryo'', ''En İyi Görüntü Yönetmeni'', ''En İyi Müzik'', ''En İyi Kadın Oyuncu'', ''En İyi Erkek Oyuncu'', ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'', ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'', ''Genç Yetenek'' ve ''En İyi İlk Film'' kategorilerinde seçilen adaylara, ödül heykelciklerinin yanı sıra ''En İyi Film'' ödülü olarak 250 bin TL, ''En İyi İlk Film'' ve ''En İyi Yönetmen'' kategorilerinde birinci olanlara da 50'şer bin TL para ödülü verilecek. ''Yeşilçam Ödülleri'', bu yıldan itibaren ''En İyi Sanat Yönetmeni'' ve ''En İyi Kurgu'' olmak üzere 2 yeni dalda daha sahiplerini bulacak.