Yeşilçam, Görsel Hafıza Projesi'ni kutladı

İlk kez bu kadar sırsız

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından 2005 yılından beri sürdürülen Türk Sineması Görsel Hafıza Projesi Çarşamba akşamı Merkez’de yapılan bir kokteyl ile kutlandı.Görsel hafıza Projesi’ne katılarak sinema serüvenlerini paylaşmayı kabul eden sinemacılar Görsel Hafıza Projesi’ni yürüten öğrencilerin davetini kırmayarak bir araya geldiler, hem anılarından söz ettiler hem de hasret giderdiler.Vedat Türkali’den Filiz Akın’a, Tuncel Kurtiz’den Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’e, Ülkü Erakalın’dan Aram Gülyüz’e, Duygu Sağıroğlu’ndan Eşref Koçak’a, İzzet Günay’dan Nilüfer Aydan’a Rekin Teksoy’dan Yılmaz Atadeniz’e sinemanın çok önemli isimlerinin katıldığı gecede Görsel Hafıza Projesi’nin yürütücü öğrencileri ve sinema yazarları da hazır bulundu.Gecede ortak görüş, hafızası olmayan Türkiye sineması için bu tarz çalışmaların önemiydi. Kokteylin ardından Mithat Alam Film Merkezi Sinema Salonu’nda Görsel Hafıza Projelerinden derlenen görüntüler izlendi, projeyi gerçekleştiren öğrenciler ve sinemacılar süreçle ilgili anılarını anlattı.Ülkü Erakalın “kendimi ilk kez bu projede bu kadar sırsız anlattığını” söylerken Jeyan Mahfi Ayral Tözüm “eski toprakları bir araya getiren gençleri tebrik etmek gerekir” dedi. Filiz Akın ise “bu projenin Yeşilçam’ı özleyenler için de bir buluşma vesilesi olduğunu” belirtti. Gece, katılan sanatçıların projeyi yürüten genç öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle son buldu.2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi bünyesinde çalışmalara başlayan Türk Sineması Görsel Hafıza Projesi bugüne kadar 21 sinemacıyla kendi sinema serüvenlerini anlatan sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında 21 belgesel yayınlandı. Ayrıca her sinemacının ortalama 30’ar saat süren görüşmeleri de araştırmacıların kullanımı için Mithat Alam Film Merkezi arşivinde yerini aldı.