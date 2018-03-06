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Kültür-Sanat

'Yeşilçam Film Günleri' başlıyor

Festival, 9 Mart'ta "Neşeli Günler" ve "Tosun Paşa" filmleriyle başlayacak

06 Mart 2018 20:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından düzenlenen "Yeşilçam Film Günleri", 9 Mart'ta sunulacak "Neşeli Günler" ve "Tosun Paşa" ile başlayacak.

Genç kuşakların Yeşilçam filmlerini sinema salonunda seyretme keyfini yaşayabilmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte sunulacak filmler, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle izleyiciyle buluşacak.

Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda, 10 Mart'ta "Bizim Aile" (1975) ve "Mavi Boncuk" (1974), 11 Mart'ta "Sev Kardeşim" (1972) ve "Aile Şerefi" (1976), 16 Mart'ta "Hababam Sınıfı" (1975) ve "Hababam Sınıfı Tatilde" (1977), 17 Mart'ta "Hababam Sınıfı Uyanıyor" (1976) ve "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" (1975), 18 Mart'ta "Süt Kardeşler" (1976) ve "Kalbimin Efendisi" (1970) filmleri gösterilecek.

Etkinlik, 23 Mart'ta "Tatlı Dillim" (1972) ve "Öyle Olsun" (1976), 24 Mart'ta "Yalancı Yarim" (1973) ve "Gülen Gözler" (1977), 25 Mart'ta "Arabesk" (1988) ve "Gözler Ömre Bedel" (1964), 30 Mart'ta "Oh Olsun" (1973) ve "Milyarder" (1986) 31 Mart'ta "Senede Bir Gün" (1966) ve "Ne Olacak Şimdi" (1979) filmleriyle devam edecek.

Yeşilçam Film Günleri, 1 Nisan'da "Taçsız Kral" (1965) ve "Canım Kardeşim" (1973) filmlerinin gösterimiyle sona erecek.

İncesaz grubunun 14 Mart'ta gerçekleştireceği "Yeşilçam Şarkıları" konserinde Yeşilçam film müziklerini yorumlayacak.

Öğretmen, öğrenci, polis, asker, engelli, 16 yaş altı, 65 yaş üstü izleyiciler etkinlikten ücretsiz faydalanabilecek.

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