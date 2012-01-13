-''Yeşilçam Film Akademisi'' kuruldu İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Sinema sektöründeki meslek örgütleri, sendika ve derneklerin katılımıyla ''Yeşilçam Film Akademisi'' kuruldu. Sinema Güç Birliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) Başkanı İsmail Güneş, Akademiyi yola çıkardıklarını ve ilerleyen duraklarda yeni katılımların olacağını belirterek, kapılarının herkese açık olduğunu kaydetti. Güneş, ''Yeşilçam Film Akademisi Ödülleri''nde adil bir seçim yapılması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, bu sistemle, filmi seyretmeyen kişilerin oy kullanamayacağını söyledi. İlk olarak, 250 kişilik Ön Seçiciler Kurulu oluşturacaklarını, sonra bu sayının 3 bine çıkacağını anlatan Güneş, Kadıköy, Bakırköy Beyoğlu ve Levent'te 2 hafta boyunca, Ön Seçiciler Kurulu tarafından her alanda seçilen 5'er adayın filminin sinema salonlarında seyredileceğini aktardı. ''Seyrettiklerine dair imzayı attıktan sonra, Ekolay'ın kendilerine vereceği şifreyle ve kendi en iyi filmlerini, oyuncularını, yönetmenlerini oylayıp seçecekler'' diyen Güneş, bu ödülleri hak edenlere vereceklerini ve filmleri seyretmeyenlerin oy kullanamayacağını belirtti. Bu toplantının aynı zamanda eser sahiplerine duyuru niteliğinde olduğunu anlatarak, eser sahiplerinin, başvuru formunu doldurup, filmini ve muvaffakatnameyi vermeleri gerektiğini aktardı. Güneş, ayrıca ödüllerden birinin, en iyi gişe yapan filme verileceğine işaret ederek, bu ödülün adının da ''Gişe Kıran'' ödülü olacağını söyledi. ''Ya İsmail, ben bu filmi görmedim. Bunlardan hangisini işaretleyeyim? diyen jüri üyesiyle karşılaştım'' diyen Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Kimse bu jüri üyelerinin kim olduğunu bilmedi. Her filmin kendi bir değeri vardır, ama seyircisi 2 bin olan bir film, 2 bin 500 kişilik bir jüriden 'en iyi film ödülü' aldı. Bir sene sonra çok iyi iş yapmış bir film de aldı. Bir sene ticari filme, bir sene minimal filme ödül verildi. Bu jürilerin yapmış olduğu bir iş olamaz. Kimin sesi kalın çıkıyorsa, o ödül aldı. Bizim buradaki tek amacımız, adaleti sağlamaktır. Seyretme üzerinden bir oylama sistemi oluşturacağız.'' Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) Başkanı Atilla Engin de Akademinin asıl olarak, gelecek yıl kurulacağını ifade ederek, bu Akdeminin, sivil bir oluşum olduğunu vurguladı. Engin, Türk sinema sektörünün başarılı olduğunu anlatarak, ''Bu sektörün kendi ödüllerini, bu sektörün içinde olanlar verecek'' dedi. Oyuncu Janset Paçal da Akademinin başlangıcının ilan edilmesi için bir araya geldiklerini belirterek, Akademinin gelecek yıl itibariyle resmi şekilde kurulacağını ve bu çalışmaların yürütücülüğünü meslek birlikleri ve üretici örgütlerinin yapacağını kaydetti. Toplantı, 8 meslek birliği, 8 sendika ve derneğin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.