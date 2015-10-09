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Yeşilçam emektarlarından Sırrı Elitaş hayatını kaybetti

Sırrı Elitaş, Sosyete Şaban, Davaro gibi birçok Yeşilçam filminde rol almıştı..

09 Ekim 2015 12:19

Türk sinemasının emektar isimlerinden 71 yaşındaki Sırrı Elitaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre bir süre önce beyin kanaması geçiren Sırrı Elitaş, Üsküdar Çamlıca Erdem Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sinema oyuncusu Elitaş, tedavi gördüğü hastanede gece saat 00.00 sıralarında hayatını kaybetti. 

Emektar oyuncu, bugün Üsküdar Karacaahmet Hacı Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Genellikle kötü adam rollerinde izlediğimiz Elitaş, Yeşilçam'ın komedi türündeki yapımlarında da yer almıştı.

Sırrı Elitaş kimdir?

1944 Erzurum doğumlu olan Sırrı Elitaş, 1960'lı yıllarda taksi şoförlüğü yaparken sinemaya adım attı. Uzun yıllardır oyunculuk yapan ve 600'e yakın filmde rol alan Elitaş, ayrıca 1986 yılında ‘Yetimlerin Türküsü’ isimli filmi kendi yazıp yönetti. Sırrı Elitaş, 2008 yılında İpekyolu Film Festivali'nde Emek Ödülü'ne layık görüldü.

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