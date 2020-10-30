Yeşilçam emektarı İhsan Gedik: En güzel Cüneyt Abi döver, Ayhan Işık ekmeğinin yarısını bize verirdi

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından İhsan Gedik, 600’den fazla Yeşilçam filminde kötü adam rolüyle karakter oyunculuğu yaptı. Birlikte rol aldığı jönleri değerlendiren Gedik, Cüneyt Arkın için "Tarihi filmlerde oynadık. Her zaman iyi oyuncuydu. İşini iyi yapmayana karşı oldukça sertti. Bize vurmazdı ama iyi oynamazsan kılıcı vurur ve asla tahammül etmezdi. Mutlaka lafını söylerdi. Çok disiplinliydi. En güzel de Cüneyt Abi döver." ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Eda Solmaz'ın haberine göre; "Filmlerde hiç gerçekten dayak yediniz mi?" sorusunu yanıtlayan İhsan Gedik, "Yedim, hem de Tanju Korel’den. Melih Gülgen’le Sarıyer’deki taş ocaklarında film çekiyorduk. Ben de taş ocaklarında esirleri çalıştıran kişiyi canlandırıyordum. Esirlerden birini de Tanju Abi oynuyordu ve elimdeki kırbaçla onlara vuruyormuşum gibi yapıyordum.

Hemen ardından bir kavga sahnesi vardı. O sırada elleri bağlı olan Tanju Abi, birden bana bir yumruk salladı. Prova yapmamıza rağmen yüzüme birer birer gerçek yumrukları geçirdi. Son yumruk gözüme geldi. Hemen hastaneye gidip tedavi oldum. Özür diledi ama ben ‘Bu işin özrü var mı? Seninle bu kadar filmde oynadık. Böyle bir hareket yapmadın. Ölsem, özür mü olacaktı?’ dedim. Filmde oynamak istemediğimi söyledim. Son bir plan çekmemizi istedi, kabul ettim. Bir hafta gözüm şiş gezdim." diye konuştu.

"Yılmaz Güney paramızı cebinden verirdi"

İhsan Gedik, birlikte rol aldığı oyuncuları şu sözlerle değerlendirdi...



Ayhan Işık: Çok beyefendi bir adamdı... Yemez yedirir, ekmeğinin yarısını bize verirdi.

Ediz Hun: Sete geldiği an yüzünüzde gülücükler açardı. Hemen “Günaydın çocuklar, nasılsınız?” diye sorardı. Herkesi hoş ve iyi karşılardı. Biz, filmlerde onun belalısıydık.

Cüneyt Arkın: Tarihi filmlerde oynadık. Her zaman iyi oyuncuydu. İşini iyi yapmayana karşı oldukça sertti. Bize vurmazdı ama iyi oynamazsan kılıcı vurur ve asla tahammül etmezdi. Mutlaka lafını söylerdi. Çok disiplinliydi. En güzel de Cüneyt Abi döver. İşi biliyor çünkü...



Yılmaz Güney: Sosyal bir insandı. 5-6 kişilik kemik bir kadromuz vardı ve beraber çalışırdık. Yapım şirketi paramızı vermezse Yılmaz Abi cebinden verirdi. Bir keresinde film çekimi sırasında Nuri Ergün’e rol benden az verildi. O da beni Erol Taş’a şikâyet etti.



Bu yüzden Erol’la ağız dalaşına girdik ve o da beni Yılmaz Güney’e şikayet etti. Bir restoranda yemek düzenleyen Yılmaz Abi, beni davet etmedi. Ben de o restorandaki başka bir masaya oturdum. Beni gören Yılmaz Abi, ‘Kalk’ dedi ve silahıyla elimdeki kadehe ateş etti. Keskin nişancıydı. Bardak elimde kırıldı ve barıştık. “Vurguncular” filminin kadrosuna beni de aldı.

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