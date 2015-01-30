Yeşilçam emektarı Hakkı Kıvanç hayatını kaybetti

Sinemanın unutulmaz karakter oyuncularından Hakkı Kıvanç hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Hakkı Kıvanç’ın yaşamını kaybettiğini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay Twitter adresinden paylaştı.



Akay, "Bir süredir mide kanseri ile mücadele veren ve neredeyse her filmde izlediğimiz Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Hakkı Kıvanç’ı kaybettik. Cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Beyoğlu Ağa Camii’nden kaldırılacak. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim" dedi.

Hakkı Kıvanç kimdir?

Hakkı Kıvanç (Hakkı Güvenç), 18 Temmuz 1931 yılında Adana'da doğdu. 1955 yılında Kızımla Beraber Ağladık filminde figüran olarak başladığı oyunculuk hayatında birçok filmde rol aldı.



Yeşilçam filmlerinin değişmez yardımcı oyunculardan biri olan Hakkı Kıvanç, mafya adamı, polis, kahveci gibi karakterleri canlandırdı. Özellikle; Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney, Ayhan Işık gibi oyuncuların oynadığı filmlerle tanınır.

Sinema dışında 1980'li yıllardan başlayarak bazı televizyon dizilerinde de rol alan Hakkı Kıvanç, 500'den fazla film ve dizide rol aldı.