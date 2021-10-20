Yeşilçam dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu

BluTV’nin dönem projesi olan Yeşilçam’ın 2. sezonunun ilk 5 bölümü 28 Ekim’de izleyicilerle buluşuyor.

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, yönetmen Çağan Irmak imzalı ‘Yeşilçam’, ikinci sezonun ilk 5 bölümü 28 Ekim’de Blu TV'deki yerini alacak.

Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün senaryosuna imza attığı dizide Çağatay Ulusoy’a Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş, Nilüfer Açıkalın ve Güngör Bayrak eşlik ederken diziye yeni sezonda Bige Önal, Muhammet Uzuner, Kanbolat Görkem Arslan ve Hilmi Cem İntepe gibi isimler dahil oldu.