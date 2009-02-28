Yeşilçam adaylarına özel kıyafetler

Yeşilçem Ödülleri adaylarının kıyafetlerini Cengiz Abazoğlu ve Dilek Hanif gibi ünlü modacılar tasarlayacak.



3 Mart’ta düzenlenecek Yeşilçam Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” adaylarının kıyafetlerini, ünlü modacılar tasarlıyor.



Hatice Aslan’ın kıyafeti Özgür Masur imzalı olacak. Melis Birkan, Hakan Yıldırım’ın kıyafetini giyecek. Geceye Özgü Namal, Cengiz Abazoğlu; Selen Uçer, Özlem Süer; Yıldız Kültür, Elif Cigizoğlu; Demet Akbağ, Dilek Hanif; Nurgül Yeşilçay ise Hüseyin Çağlayan’ın kıyafetleriyle katılacak.

