-''YEŞİLÇAM'' ADAYLARI AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür (TÜRSAK) Vakfı ile Beyoğlu Belediyesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlediği 4. Yeşilçam Ödülleri adayları açıklandı. Rahmi Koç Müzesi'ndeki aday tanıtım toplantısında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Yeşilçam'ın bugüne kadar her eve girdiğini ve herkesin hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. ''Yeşilçam Ödülleri'' ile Yeşilçam'ı tarihi olmaktan çıkarıp, bugüne getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Demircan, yeni filmler ve eserlerle Yeşilçam'ın tüm Türkiye'ye yayılmasını arzu ettiklerini belirtti. Verilen ödüllerle tarihle geleceği buluşturduklarına işaret eden Demircan, şöyle devam etti: ''Beyoğlu'nda kültür mirasına sahip çıkarak, burada çeşitli kararlar alıyoruz. Bu kararları alırken, kültür mirasımıza sahip çıkan, sinema endüstrisinin, kültür ve sanat hayatının bütün kollarının olmasını isteyen bir yaklaşımımız var. Amacımız, Beyoğlu'ndaki sinema sektörünün, hem ilham kaynağı hem de ileriye yönelik iş imkanı sağlayan bir sektör olmasıdır. Beyoğlu'nun geleceği, sokaklarıyla beraber doğal bir platodur. Sinema buradadır, burada olmaya devam edecektir. Beyoğlu'nun sinemadan beklentileri yüksektir. Biz daha dün 'Yeşilçam'ı kaybediyoruz, yaşatalım, uluslararası düzeyde hak ettiği yere getirelim' diyorduk. Yeşilçam şimdi Beyoğlu'nda tekrar hayat buluyor. Türk sineması, yeniden Yeşilçam'dan, ilk adımlarını attığı, büyüyüp olgunlaştığı yerden dünyaya açılıyor. Yeşilçam Ödülleri, henüz dördüncü yılında olmasına rağmen 'Türk sinemasının Oscar'ı olarak anılıyor.'' TÜRSAK Vakfı Başkanı Engin Yiğitgil de bu tip projelerin, Türk sinemasının gelecekte uluslararası arenalarda etkili olabilmesi ve sesini duyurabilmesi açısından faydalı olacağını belirterek, projenin tüm kültür ve sanat dünyası tarafından desteklenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Yiğitgil, ''Bu aslında bir yarışmadır. Bu tip yarışmalardan daima daha kaliteli sanat ürünleri çıkar. Önümüzdeki yıllarda giderek gelişeceğine inandığım bu projeye destek olan herkese teşekkürlerimi sunarım'' diye konuştu. Organizasyonun ana sponsoru Turkcell'in Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler de ''Yeşilçam Ödülleri''nin 4 yıldır destekçisi olduklarını kaydederek, finale kalan tüm adaylara başarılar diledi. -ADAYLAR- İki etaptan oluşan Yeşilçam Ödülleri'nde aday filmlerin seçimleri, sektör temsilcileri, sinema yazarları ve 4. Yeşilçam Ödülleri aday adayı filmlerin yaratıcılarından oluşan jüri tarafından noter huzurunda yapıldı. Bu ilk etabın sonucunda 13 kategoride en çok oyu alan 5'er aday ve bazı kategorilerde aynı oyları aldıkları için 6'şar aday seçildi. Bu yıl, geçen yılki ödüllere ek olarak ''En İyi İlk Film'' ve ''En İyi Kurgu'' kategorileri eklendi. Buna göre, 13 kategorideki adaylar şunlar: ''En İyi Film: Av Mevsimi, Çoğunluk, Eyyvah Eyvah, Kavşak, Kosmos, Yahşi Batı. En İyi Yönetmen: Yavuz Turgul-Av Mevsimi, Seren Yüce-Çoğunluk, Selim Demirdelen-Kavşak, Reha Erdem-Kosmos, Ömer Faruk Sorak-Yahşi Batı. En İyi Kadın Oyuncu: Demet Akbağ-Eyyvah Eyvah, Demet Evgar-Yahşi Batı, Esma Madra-Çoğunluk, Sevinç Erbulak-Prensesin Uykusu, Türkü Turan-Kosmos. En İyi Erkek Oyuncu: Bartu Küçükçağlayan-Çoğunluk, Cem Yılmaz-Av Mevsimi, Güven Kıraç-Kavşak, Sermet Yeşil-Kosmos, Tansu Biçer-Kosmos. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bülent Emin Yarar-Beş Şehir, Çetin Tekindor-Av Mevsimi, Okan Yalabık-Av Mevsimi, Salih Kalyon-Eyyvah Eyvah, Zafer Algöz-Yahşi Batı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Melisa Sözen-Av Mevsimi, Nihal Koldaş-Çoğunluk, Özge Özpirinççi-Veda, Selen Uçar-Büyük Oyun, Şebnem Sönmez-Beş Şehir. En İyi Görüntü Yönetmeni: Barış Özbiçer-Çoğunluk, Florent Herry-Kosmos, Mirsad Heroviç-Yahşi Batı, Türksoy Gölebeyi-Ses, Uğur İçbak-Av Mevsimi. En İyi Senaryo: Ata Demirer-Eyyvah Eyvah, Onur Ünlü-Beş Şehir, Reha Erdem-Kosmos, Selim Demirdelen-Kavşak, Seren Yüce-Çoğunluk, Yavuz Turgul-Av Mevsimi. En İyi Müzik: Fahir Atakoğlu/Serkan Çağrı-Eyyvah Eyvah, REDD-Prensesin Uykusu, Selim Demirdelen-Kavşak, Tamer Çıray-Av Mevsimi, Zülfü Livaneli-Veda. En İyi Sanat Yönetmeni: Hakan Yarkın-Veda, Hakan Yarkın-Yahşi Batı, Meral Efe-Çoğunluk, Ömer Atay-Kosmos, Sırma Bradley-Av Mevsimi. En İyi Genç Yetenek: Büşra Pekin-Çok Film Hareketler Bunlar, Damla Sönmez-Mahpeyker/Kösem Sultan, Esma Madra-Çoğunluk, Şenay Orak-Min Dit/Ben Gördüm, Umut Kurt-Kavşak. En İyi İlk Film: Çakal-Erhan Kozan, Çoğunluk-Seren Yüce, Çok Film Hareketler Bunlar-Ozan Açıktan, Kavşak-Selim Demirdelen, Köprüdekiler-Aslı Özge, Romantik Komedi-Ketche. En İyi Kurgu: Çağrı Türkan-Yahşi Batı, Çiçek Kahraman/Natalin Solakoğlu-Ses, Mary Stephen-Çoğunluk, Reha Erdem-Kosmos, Selim Demirdelen-Kavşak. Ödüller, 28 Martta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak törenle sahiplerini bulacak.