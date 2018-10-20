Yeşilay'dan sporda ayrımcılığa dikkat çeken etkinlik

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

UEFA ve FIFA\'ya bağlı FARE Network (Avrupa\'da Irkçılığa Karşı Futbol) tarafından dünya çapında 40 ülkede sporda ayrımcılık ve şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen futbol haftası, Manisa\'da da Yeşilay öncülüğünde kutlandı.

Yeşilay Manisa Şubesi ve Yunusemre Belediyesi işbirliğiyle Karaali Spor Tesisleri\'nde düzenlenen etkinlikte savaşın devam ettiği ülkelerden kaçarak Türkiye\'ye gelen mülteci çocuklar ile kentteki çeşitli kulüplerin altyapısında oynayan 10-16 yaş arası çocuklar, karma futbol maçı oynadı. Etkinliğe Yunusemre Kaymakamlığı, Yunusemre Belediyesi, Sağlık İl Müdürlüğü, Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği destek verdi.

Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, mülteci ve sığınmacı ailelerin çocuklarıyla gençleri bir araya getirerek kültür ve spor etkinliklerine yönlendirip bu çocukları bağımlılıktan uzak tutmak istediklerini açıkladı. Fulcun, birçok kurumun desteğiyle bağımlılıkla mücadele güç birliği elde edeceklerini söyledi. Manisa İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şerif Doğramacı, böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydederek, \"Gençlerin sportif faaliyetlere katılmaları hem de bağımlılık olgusu üzerinde bilgi edinmeleri, farkındalık oluşturmaları hususunda bir çalışma oldu\" dedi. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ise, Yunusemre Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını, bu tesisleri çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak için hazırladıklarını kaydetti. Yeşilay Eğitim Uzmanı Adem Yiğit, bağımlılığın zararları ve alınacak önlemlerle ilgili çocuklara bir eğitim verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sığınmacı ve Türk futbolu alt yapısı oyuncularından görüntü

- Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun açıklamaları

- Manisa İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şerif Doğramacı açıklamaları

- Futbol müsabakasından detaylar

- Yeşilay çadırından detaylar

(FOTOĞRAFLI)