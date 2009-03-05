Yeşilay'dan 'Sigara Dumansız İstanbul' projesi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Bloomberg Vakfı'yla "Sigara Dumansız İstanbul" projesi başlattı.



Yeşilay'dan yapılan açıklamada, Cemiyet'in, tütün kontrolü kanununun etkinlikle uygulanabilmesi için destek verdiği belirtildi.



Açıklamada, toplumda ortak alanlarda yaşayan her bireyi rahatsız eden ve büyük bir sağlık sorunu oluşturan sigara dumanı ve pasif içiciliğin, Yeşilay Cemiyetinin Bloomberg Vakfıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği projeyle çözüme ulaşacağı ifade edildi.



Yeşilay'ın, Üsküdar şubesi merkezinden yürütülen ve "Sigara Dumansız İstanbul" (Smoke Free İstanbul) adı verilen projeyle, halka açık alanlarda sigara kullanımını engelleyen yasaların uygulanmasında çözümün bir parçası olacağı kaydedildi.



Açıklamada, proje kapsamında kullanıma sunulan (0216 444 10 16) numaralı telefonu arayan vatandaşların, sigara kullanımı olan halka açık kamusal alanlarla ilgili şikayetlerini bu hatta bildirebileceği, sigarayı bırakmak isteyen kişilerin de bu hat sayesinde uygun tedavi merkezlerine yönlendirileceği vurgulandı.