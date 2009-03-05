T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yeşilay'dan 'Sigara Dumansız İstanbul' projesi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Bloomberg Vakfı'yla "Sigara Dumansız İstanbul" projesi başlattı.

05 Mart 2009 02:00

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Bloomberg Vakfı'yla "Sigara Dumansız İstanbul" projesi başlattı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, Cemiyet'in, tütün kontrolü kanununun etkinlikle uygulanabilmesi için destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, toplumda ortak alanlarda yaşayan her bireyi rahatsız eden ve büyük bir sağlık sorunu oluşturan sigara dumanı ve pasif içiciliğin, Yeşilay Cemiyetinin Bloomberg Vakfıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği projeyle çözüme ulaşacağı ifade edildi.

Yeşilay'ın, Üsküdar şubesi merkezinden yürütülen ve "Sigara Dumansız İstanbul" (Smoke Free İstanbul) adı verilen projeyle, halka açık alanlarda sigara kullanımını engelleyen yasaların uygulanmasında çözümün bir parçası olacağı kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında kullanıma sunulan (0216 444 10 16) numaralı telefonu arayan vatandaşların, sigara kullanımı olan halka açık kamusal alanlarla ilgili şikayetlerini bu hatta bildirebileceği, sigarayı bırakmak isteyen kişilerin de bu hat sayesinde uygun tedavi merkezlerine yönlendirileceği vurgulandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24