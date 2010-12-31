-YEŞİLAY'DAN İÇKİ MARKASINA DAVA ADANA (A.A) - 31.12.2010 - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Av. Muharrem Balcı, Efes Pilsen ve Milli Piyango İlköğretim okullarının adları ile Efes Pilsen ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki sponsorluk anlaşmasının iptali için hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Balcı, merkez Yüreğir ilçesindeki bir ilköğretim okulunun tabelasında bir içki markası olan Efes Pilsen adını gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını, bunun ardından okul isimleriyle ilgili yaptığı araştırmada, Türkiye genelinde 12 adet de Milli Piyango adını taşıyan ilköğretim okulu bulunduğunu tespit ettiğini bildirdi. Bu okul adlarının alkolü ve kumarı çağrıştırdığını öne süren Balcı, bunun yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu ile Efes Pilsen arasında sponsorluk anlaşması gereği Futsal Lig maçlarının Efes Pilsen adıyla anıldığını ifade eden Balcı, ''Bir yandan okul isimlerinin değiştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na, diğer yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı sponsorluk anlaşmasından dolayı dava açacağız. Bununla ilgili hukuki süreci başlatıyoruz'' dedi. Balcı, Efes Pilsen adı altında spor okulları açıldığını belirterek, şunları söyledi: ''Alkolizmi anlatmadan spor yapılabilir mi? Kapısında içki markasının adı bulunan bir okulda alkolün zararları anlatılabilir mi? Anlatılırsa çocukların üzerinde ne derecede inandırıcı olur. Burada devlet eliyle özendirme söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bu tür özendirici faaliyetlere izin vermemeli. 1920'de işgal altındaki İstanbul'da İngilizlerin direnişi kırmak için binlerce kasa içki dağıtmasıyla, bugün spor faaliyetlerine ve okulların adına alkolü ve kumarı özendiren isimlerin verilmesi arasında hiç bir fark yok. İstanbul'un işgali sırasında İngilizlerin başvurduğu bu yönteme karşı dönemin aydın kesimi bir araya gelip Yeşilay'ı kurdu. O yıllarda Osmanlıda da alkol tüketimi olmasına rağmen bu çalışma yapılmış. Peki merak ediyorum bugünün aydınları nerede?'' Balcı, sigara konusunda Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla yasal düzenlemeler yapıldığını ancak, alkol konusunda böyle bir düzenlemenin bulunmadığını belirterek, ''Yasa gereği, sigara paketleri artık tezgah altına girecek peki alkol ne olacak? Benzin istasyonlarında alkol satışına karşı bir dönem çalışma yapıldı ancak geri adım atıldı. Şu anda bir vatandaş benzin alırken, diğer vatandaş içki alıyor ve aynı ortak yolu kullanıyor. Alkollü araç kullanımından dolayı ölenlerin çetelesi bile tutulmuyor'' dedi. -DAVA KONUSU OKUL- Bu arada Yeşilay Cemiyeti Başkanı Balcı'nın Adana'yı ziyareti sırasında tespit ettiği Efes Pilsen İlköğretim Okulu, merkez Yüreğir ilçesinin, kente göçle gelenlerin yoğunlukta yaşadığı Yenidoğan Mahallesinde bulunuyor. Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından 1996 yılında yaptırılarak Milli Eğitime bağışlanan okulda 24 derslik bulunuyor. Okulda halen 917 öğrenci eğitim-öğretim görüyor.