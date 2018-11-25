Yeşilay'dan dikkat çeken farkındalık: Şişenin dibi sergisi

Tansu Edip GÖKBUDAK- İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti \"Alkol Farkındalık Haftası\" kapsamında İstanbul Karaköy Vapur İskelesi\'nde \"Şişenin Dibi\" sergisini açtı. Duvara gömülü alkol şişelerinin içine yerleştirilen alkolün yol açtığı tahribatla ilgili görseller ilgi çekti. Şişelerin dibine bakan vatandaşlar serginin anlamlı olduğunu söyledi.

Bağımlılıklarla mücadelede etkin çalışmalar sürdüren Yeşilay, 20-26 Kasım tarihlerinde dünya genelinde kutlanan \"Alkol Farkındalık Haftası\" kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Alkolün insanlarda yarattığı tahribata dikkat çekmek isteyen Yeşilay bu doğrultuda Karaköy Vapur İskelesi girişinde duvara gömülü alkol şişelerinin içinde alkolün yarattığı tahribatı gösteren görsellerin olduğu sergi açtı.

Şehir Hatları\'nın en yoğun vapur iskelelerinden biri olan Karaköy Vapur İskelesi\'nden geçen vatandaşlar sergiye büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda İstanbullu durup şişelerin içerisindeki görsellere bakarak alkolün zararlarını gözlemledi. Bazı vatandaşların da çocuklarını kucaklayarak alkol şişelerinin içerisini gösterdiği görüldü. Sergi yarın akşama kadar açık olacak.

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