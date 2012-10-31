Yeşilay Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu hakkında soruşturma açıldı

Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu'nun yaptığı "Üniversiteler ahlaksızlık getirir" sözlerine, cemiyetin genel merkezi sert tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Yeşilay, "Görüşleri kendisini bağlar" dedi ve Günlüoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İşte Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin olaya ilişkin açıklaması:

"Türkiye Yeşilay Cemiyeti, özgür düşüncenin ve bilimin merkezi olan üniversiteleri faaliyet alanlarının merkezine koymuş bir cemiyettir.

Yönetim kurulu üyesi ve yöneticilerinin büyük bir kısmı üniversitelerde ders veren akademisyenlerden oluşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin, bu güzide kurumlar hakkında böyle bir düşünce taşıması mümkün değildir."

Yeşilay Cemiyeti bu açıklamayla da yetinmedi, Mardin Şube Başkanı'nın temsilciliğini feshedebileceğinin işaretini verdi:

"Mardin temsilcisi Lütfü Günlüoğlu'nun temsilciliğinin feshedilmesi ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Günlüoğlu: Yanlış anlaşıldım

Bu arada, Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu da dün yazılı bir açıklama yaptığını, açıklamanın tamamının verilmediğini, bu nedenle yanlış anlaşıldığını kaydetti.

Günlüoğlu, "Açıklamanın tamamı verilmeyince ister istemez yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdi. Ben her zaman belirtiğim gibi bir kısım medyanın her zaman yaptığı bir şey bu. Bir metnin bütünü verilmeyince haliyle vatandaş haklı olarak yanlış anlayacaktır" dedi.

'Kabahat üniversitenin açılışında değildir'

Bir sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay'ın "kötülüğe giden yolların önünü alma" konusunda çalışmalar yaptığını kaydeden Günlüoğlu, "Gençlerin ahlaki yozlaşma konusunda iyi bir yere gittiğine inanmıyoruz. Gördüğümüz, duyduğumuz olaylar gerçekten bizi tedirgin ediyor. Bu konuda yetkililerimizden görev yapmaları konusunda bir çağrıda bulunduk. Biz yetkilileri şikayet amaçlı söylemiyoruz. Etkin bir denetim yapılırsa bu olaylar daha aza indirgenecektir" diye konuştu.

"Üniversiteye karşı bir insan" gibi lanse edilmeye çalışıldığını ileri süren Günlüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle üniversiteye karşı vurgu yapıldı. Açıklamanın bütünü okunduğunda kesinlikle böyle bir şey anlaşılmaz. Üniversitenin açılışına itiraz edecek durumda değiliz. Öyle bir şey olamaz. Elbette ki kabahat üniversitenin açılışında değildir. Ama biz tarih olarak bir tespitte bulunduk. Bu tür uygunsuz davranışlar gençler arasında o tarihlerden itibaren yayılmaya başladı. Bunu sadece biz değil bütün Mardinliler biliyor. Bizim tek suçumuz kral çıplaktır dedik. Kimse şu ana kadar böyle bir tespitte bulunmadı. Bizim görgüye dayalı duyumlara dayalı bir çok delilimiz var.

Asla ve asla ne üniversiteyi ne de öğrencilerin tamamını itham etmiyoruz. Böyle bir lekeleme niyetimiz olamaz. Orada pırıl pırıl gençlerimiz de var. Her taraftan gelen çocuklarımız var ama tamamının iyi olduğunu söylemek pek akıl işi değildir. Biz o kötü davranışların önünü almak üzere yetkililerden daha etkin bir önleme alınmasını istedik. Mardin'de halka açık parklarda zaman zaman benim de müşahede ettiğim uygunsuz davranışlara rastlamak mümkün. Bunun önü alınmazsa çok kötü sonuçlar doğurabilir. Biz Yeşilay olarak zararlı alışkanlıkları, kötü alışkanlıkları önleme açısından tedbir alınmasını istiyoruz."

Günlüoğlu, açıklamalının ardından olumlu ve olumsuz tepkiler de aldığını, herkese saygı duyduklarını sözlerine ekledi.

Vali Ayvaz: Tasvip etmiyorum

Öte yandan, Mardin Valisi Turhan Ayvaz, İl Koordinasyon Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Günlüoğlu'nun şimdiye kadar böyle bir şikayeti veya bildirimi olmadığını belirtti.

Günlüoğlu'nun dün internet sitelerine düşen açıklamasının ardından kendisiyle görüştüğünü ifade eden Ayvaz, şunları söyledi:

"Şahsi bir olay yaşamış. O kızgınlıkla, biraz abartarak maksadını da aşarak bir demeç vermiş. Biraz da medyacılarda kabahat buluyor. Değiştirmişler, cımbızlamışlar şeklinde. Yani bir şehrin üniversitesinin olması, oranın gelişmesi kalkınması demek. Kültürünün kalkınması gelişmesi demek. Her alanda ekonomik olarak getirisi demek. Böyle şahsi kişisel olayları bir şehre, hatta 3 büyük şehrimize de mal etmek çok büyük bir insafsızlık. Tabii çok pişman öyle bir şey söylediğine. Kızgınlıkla söylenmiş bir şeydir. Şehrimizin de zaten öyle de bir şey yok. Biz de devamlı vatandaşımızın halkımızın arasındayız. Hem kendimiz öyle bir şey görmedik. Hem de bu bölgemizde pek bir şey olmaz. Böyle şahsi kızgınlıklarla demeç verilmesi uygun bir şey değil. Tasvip etmiyorum, kendisi de çok üzgün zaten."

'Üniversiteye böyle ithamlarda bulunmak haksızlık'

Eğitim Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Mehmet Emin Esen de Yeşilay'ın çok önemli bir kurum olduğunu, Yeşilay'ın gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması için yürütülen çalışmalara çok ciddi katkıları olduğunu kaydetti.

Artuklu Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalarla dünya çapında meşhur olmuş bir üniversite olduğunu dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"Üniversiteye böyle ithamlarda bulunmak haksızlık. Aynı zamanda her sokakta gördüğünüz insan için 'bu üniversiteden, bu şehirden' denilemez, söylenemez. Ben Artuklu Üniversitesi'nin ilimize kurulmasını ciddi bir şans olarak görüyorum. İlimizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkınmasında üniversitemizin ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Üniversitemizin böyle bir gündemle, gençlerin ahlak dışı davranışları sergilediği konularıyla gündeme gelmesi ciddi anlamda beni üzmüştür. Ben daha çok üniversitemizin gençlerimizin sosyal, ekonomik, başarılarıyla, akademik başarılarıyla gündeme gelmesini istiyorum. Mardin halkı olarak öğrencilerin hepsini misafirimiz, evladımız, kardeşimiz olarak görmeliyiz. Onlarla yakından ilgilenmeliyiz. Mardinli iş adamları da öğrencilerimizi burslarla desteklemeli. İnşallah bir daha böyle olaylarla gündeme gelmeyiz."