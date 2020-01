'Üniversiteli gençler Mardin'e ahlaksızlık getirdi'

Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, üniversiteli gençlerin Mardin’de sarmaş dolaş dolaşmalarına, sokakta ve parklarda öpüşmelerine tepki gösterdi. Kente üniversite kurulmasıyla yörede ahlaksızlığın yaygınlaşmaya başladığını iddia eden Günlüoğlu, bu konuda yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Nezire Güneş'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Artuklu Üniversitesi’nde okuyan ve kent dışından gelen öğrencilerin, kente ahlaksızlığı getirdiğini ve manevi çöküntüyü hızlandırdığını savundu.

Gün geçtikçe ahlaki çöküntünün hız kazandığı Mardin’de, manevi huzursuzluğun herkesi derinden etkilemeye başladığını öne süren Günlüoğlu şöyle dedi:

"İlimize üniversite kararı çıktığı zaman küçük- büyük hepimiz çok sevindik. Artık çocuklarımız kendi memleketlerinde okuyabileceklerdi, ya da yakın illerden Mardin’e öğrenci gelecek, Mardin her yönden gelişecekti. Gerçekten de böyle oldu. Mardin her geçen gün gelişmeye başladı. Öyle bir gelişti ki, bu gelişme beraberinde birçok ahlaksızlığı da getirdi. Artık kız- erkek gençlerimiz özgürlük ve medeniyet adına el ele, kol kola, sarmaş dolaş, uluorta gezmeye, gün ortasında herkesin önünde hayasızca sevişmeye başladılar. Büyükşehirler Ankara, İstanbul ve İzmir’deki gençler arasındaki hayasızlık manzaraları Mardin’de de sık sık görülmeye başlandı. Gençlerimiz her geçen gün bu işi ilerletmeye başladı. Artık bir kısım gençlerimiz kız- erkek parklarda, çimenler, ya da banklar üzerinde uzanarak işi öpüşerek sevişmeye kadar götürdü."

'Fiili zinaya doğru gidiliyor'

Gençlerin bu davranışları karşısında yetkilileri önlem almaya çağıran Günlüoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdiden önlem alınmaz ise herkes bu vebalin altında kalabilir. İşte burada bizler sivil toplum kuruluşu olarak yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu işe el atmaz, gereken tedbirler alınmaz ise çok daha vahim manzaralar ile karşılaşabiliriz. Önce el ele, sonra sarılarak, sonra da dudak dudağa öpüşerek fiili zinaya doğru gidiliyor. Derhal bu ahlaksız davranışların önüne geçilmelidir. Bu kendini bilmez kişiler her yerde uyarılmalıdır."