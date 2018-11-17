Yeşilay, 2'inci Uluslararası Uyuşturucu Politikaları Ve Halk Sağlığı Sempozyumu'na hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) – İKİNCİ Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu, 26 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile gerçekleşecek. Sempozyum, Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların destek ve katılımı ile WOW Istanbul Hotel & Convention Centre’da düzenlenecek.

2’inci Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu 26- 27 Kasım tarihleri arasında WOW Istanbul Hotel & Convention Centre’da düzenlenecek. ‘Kanıta Dayalı Politikalar ve Yaklaşımlar’, ‘Bağımlılıkla İlgili İşgücünün Eğitimi’ ve ‘Halk Sağlığı Uygulamaları’ ana temalarıyla gerçekleşecek sempozyumun bilimsel olarak hazırlanan programı uyuşturucu verileri ile ilgili konulardan kullanımın önlenmesi ve kullanıcıya müdahaleye kadar geniş bir alanı kapsayacak.

Sempozyum ile uyuşturucu politikaları ve halk sağlığı uygulamalarının kanıta dayalı olarak geliştirilmesine destek olma amacıyla ilgili fikirlerin ve uygulamaların paylaşılması, yerel ve bölgesel ilişkilerin kurulacağı bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Diğer yandan sempozyumun, sivil toplum ve akademik kurum temsilcileri ile karar vericilerin konuşmacı ve dinleyici olarak bir araya gelmesi açısından da önem taşıdığı açıklandı.

“TÜRKİYE İLE BİRLİKTE 36 ÜLKEDE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

2’inci Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sempozyumu ile ilgili bilgi veren ve uyuşturucu kullanımının bugün dünyanın önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürdüğünü ve uyuşturucu kullanımının küresel hastalık yüküne katkıda bulunduğunun kabul edildiğini belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, şöyle konuştu:

“Uluslararası kurumlar tarafından rapor edilen rakamlara bakıldığında; 2015 yılında 450 bin kişinin uyuşturucu madde kullanımı dolayısıyla hayatını kaybettiği, 2016 yılında ise dünya genelinde 15-64 yaş grubu 275 milyon kişinin en az bir kez uyuşturucu madde kullanmış olduğu görülüyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) raporlarında da, Avrupa’da uyuşturucu kullanımının artık geçmişe oranla çok daha geniş bir madde dizisini kapsadığı ve uyuşturucu kullanıcıları arasında çoklu uyuşturucu tüketiminin yaygın olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği’nde 92 milyonun üzerinde yetişkinin veya 15-64 yaş aralığındaki kişilerin dörtte birinden fazlasının yaşamlarının bir noktasında çeşitli uyuşturucuları denediği tahmin ediliyor. Biz de Yeşilay olarak; 1920 yılından bu yana Türkiye’de ve 36 ülkede uyuşturucu, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Mücadelemizi bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlerle yapıyoruz ve bu doğrultuda her yıl uluslararası kongrelere imza atıyoruz. Bu yıl da Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu’nun ikincisini düzenliyoruz. Sempozyum kapsamında; uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede bilimsel kanıta dayalı halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi amacıyla uluslararası düzeyde çalışan bilim insanları, akademisyenler, devlet ve sivil toplum temsilcileri arasında iyi uygulama örneklerinin tartışılarak bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmasını hedefliyoruz. Sempozyumun; birincil önleme, tedavi, rehabilitasyon modelleri ve yöntemleri ana temasıyla yeni arayışların ve alternatif yaklaşımların geliştirilmesi için ülkemiz ve bölgemiz açısından önemli bir fırsat sağlayacağına inanıyoruz.”

İKİ GÜN BOYUNCA UYUŞTURUCU POLİTİKALARI MASAYA YATIRILACAK

Etkinliğin birinci gününde uyuşturucu kullanımında küresel ve ulusal durumların tanımlanarak uyuşturucu sorununun boyutlarının ortaya konması hedefleniyor. Sonrasında ise uyuşturucu kullanımı verilerinin ve kanıt değerlerinin tartışılacağı oturumlarla uyuşturucu ile mücadelede farklı yaklaşımlara temel oluşturan kullanımın psikolojik, sosyolojik ve manevi boyutları ele alınacak.

İkinci günün, sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucu ile mücadeledeki rollerinin tartışılacağı oturumla başlaması ve uyuşturucu kullanımının farklı toplum kesimleri üzerinde etkisinin değerlendirilmesi planlanıyor. Uyuşturucu ile mücadelede iş gücünün eğitimi konusunda; bağımlılık danışmanlığı ulusal mesleki yeterlilik örneği ve üniversitelerde bağımlılıkla ilgili eğitim merkezi kurulmasının neden gerekli olduğu tartışılırken, uyuşturucu ile mücadeleye farklı yaklaşım ve girişimlerin iyileştirilmesi ayrı oturumlarda ele alınacak. Program, medyanın madde kullanımıyla mücadelede rolü konusunda panel ile sona erecek.

FOTOĞRAFÇI VALERİO BİSPURİ\'NIN SERGİSİ OLACAK

Sempozyum süresince dünyaca ünlü İtalyan fotoğrafçı Valerio Bispuri\'nin objektifinden madde bağımlılığına dikkat çekilecek. Valerio Bispuri’nin ‘İnsanlık Namına’ konseptiyle gerçekleştireceği ‘Saklı Hikayeler’ sergisi, madde bağımlılığını ve bağımlılığın korkunç yüzünü sanatsal bir bakış açısı ile ele alıyor.