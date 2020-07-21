Yeşilada: Negatif faiz balona yol açtı, yatırım amaçlı emlak almayın; markalı konutların fiyatı yüzde 10-20 düşecek

Ekonomist Atilla Yeşilada, ekonomiyi canlandırmak için bankaların mevduata negatif faiz vermesinin birçok sektörde fiyat balonlarının oluşmasına yol açtığı uyarısı yaptı. Video kanalında kredilerdeki büyümeyi değerlendiren Yeşilada, yılbaşından bu yana kredilerin yüzde 23.6 arttığını, 13 haftalık hareketli ortalamaya göre ise kredilerin yüzde 76.1 büyüdüğünü belirtti. Kredilerin nominal gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinden daha fazla büyüdüğü ülkelerde krizlerin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Yeşilada, Amerikalı iktisatçılar Kenneth Rogoff ve Carmen Reinhart’ın çalışmalarının bunu tartışmaya yer kalmayacak şekilde gösterdiğini ifade etti.

Banka mevduatlarına negatif faiz uygulanması nedeniyle vatandaşların dövize geçtiğini veya elindeki parayı tüketiye yönelttiğini belirten Yeşilada, talebin artması nedeniyle konuttan buğdaya kadar birçok alanda fiyatlarda köpük oluştuğunu belirtti. Aynı nedenle borsaya da küçük yatırımcı akını olduğunu ifade eden Atilla Yeşilada, bu yıl yatırımcı sayısının yaklaşık 400 bin arttığını anlattı.

Aşırı talep nedeniyle oluşan fiyat köpüklerinin sonbaharda patlayabileceği uyarısı yapan Yeşilada, cari açıktaki artışın ekonomiyi istikrarsızlığa sürükleyeceği ve bu arada bütçe açığının da yıl sonunda yüzde 8’e yüksebileceğini öngördü. Amerika’da başkanlık seçimini AKP iktidarı ile arasının iyi olmadığı bilinen Joe Biden’ın kazanması durumunda Türkiye’ye ilişkin risk algısının artacağını ifade eden Atilla Yeşilada, bunun piyasalarda TL varlıklarda satış dalgasına yol açacağı öngörüsünde bulundu.

Atilla Yeşilada, “İçinde oturacaksanız konut alabilirsiniz ama kesinlikle yatırım için konut almayın. Bu dalgaları daha önce yaşadık, bir kez daha yaşayacağız. Sene sonuna geldiğimizde markalı konutların fiyatlarının şimdiki fiyatından yüzde 10-20 daha ucuz olduğunu göreceğiz” dedi.