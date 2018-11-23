Yeşil Yol projesinde kullanılan dinamitler izin alınmadan patlatılmış

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi, Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor ve bölgede patlayıcı kullanmak yasak. Ancak çalışmalar sırasında patlayıcı kullanıldığı ve bunun için izin alınmadığı ileri sürüldü.

Patlayıcı kullanıldığını kanıtlayan Avukat İbrahim Demirci, suç duyurusunda bulunmuştu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta Demirci’nin başvuruyu yaptığı gün Rize İl Özel İdaresi’nin de bölgede patlayıcı madde (dinamit) kullanımıyla ilgili izin talep ettiği ortaya çıktı. Yani izin, patlayıcı madde kullanıldıktan sonra istenmiş.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Yeşil Yol proje güzergâhındaki Rize Çamlıhemşin, Samistal - Yukarı Kavron - Aşağı Kavron ve Ayder yaylaları, Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda da 1. derece doğal sit alanı ve mera vasfında. Bu bölgede patlatma yöntemiyle çalışma yapmak yasak, sadece yol yapımında doğaya en az zarar veren ekskavatör (kazı makinesi) kullanılmasına izin veriliyor. Ancak bölge sakinleri, projenin Yukarı Kavron ile Samistal yaylaları arasındaki kısmında yapılan çalışmalarda patlayıcı kullanıldığını belgelemişti. Bunun üzerine Avukat İbrahim Demirci bu işlemin sorumluları hakkında tüm yetkili kurumlara başvurarak suç duyurusunda bulunmuş ve yetkili kurumlara hangi izne dayanarak bu işlemin yapıldığını 27 Haziran’da sormuştu. Demirci’ye Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta Demirci’nin başvuruyu yaptığı gün Rize İl Özel İdaresi’nin de bölgede patlayıcı madde (dinamit) kullanımıyla ilgili izin talep ettiği ortaya çıktı.

Yanıtta “Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Çamlıhemşin Ayder, Kavron, Samistal Yaylaları arası mevcut yapımı devam eden 4 kilometreden sonrası için yeni yapılması planlanan yolların geçeceği sahalarda sert kayalıklar nedeniyle 2 Temmuz’da asgari miktarda patlayıcı madde kullanımına izin verildiği” belirtildi. Demirci “İzinsiz olarak çalıştıkları ortaya çıktı. Dağları, yaylaları, meraları katlettiler” dedi.