"Yeşil Yol Projesi çalışmalarında patlayıcı kullanıldı" iddiası

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi çalışmaları sırasında patlayıcı kullanıldığı iddia edildi. Milli Park sınırları içerisinde olan bölgede, kullanılan patlayıcıların hem doğayı hem yaşamı etkilediği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Bölge Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor ve bu bölgede patlayıcı kullanmak kesinlikle yasak. Sadece yol yapımında doğaya en az zarar veren ekskavatör (kazı makinesi) kullanılmasına izin veriliyor. Bölge sakinleri patlayıcı sesinin evlerinden duyulduğuna dikkat çekerken Yeşil Yol davası avukatı İbrahim Demirci yetkililerin patlayıcı kullanıldığını doğruladığını söyledi. Demirci, “Dağlarını, yaylalarını, milli park alanlarını dinamitle havaya uçuran bir idari yapıyla karşı karşıyayız. Ne yayladaki insanların ve hayvanların can güvenliği dert ediliyor ne de doğa. Tek kaygıları beton ve para” dedi.

İsmini vermek istemeyen bir bölge sakini, “Yol çalışması sırasında büyük bir kaya çıkmış. Yola devam edemiyorlar, o yüzden dinamit atıyorlar. Evler sarsılıyor. Bir haftadır 4 kere falan attılar. Geçen salı günü de en şiddetlisi atıldı” diye konuştu.

Suç işliyorlar

Dava avukatlarından İbrahim Demirci, “Olay üzerine yetkilileri aradık. Patlatmanın valilikçe verilen izinle yapıldığını söylediler. Bu kişilere, milli parkların rapor ve yazılarını gönderdik. Yazılarda sadece iş makinesi kullanılması gerektiği ve bu koşulda yol çalışmasına izin verildiği anlatılıyor. Biz de onlara valiliğin bu konuda karar alma yetkisi olmadığını, tek yetkili makamın Milli Parklar ve Tabiat Koruma Kurulları olduğunu, bunun aksine verilen patlatma iznin yasadışı ve suç olduğunu ifade ettik. Sonuç: kapıduvar... Milli Parkları aradık; ‘Hemen bir denetim aracı yolluyoruz’ dediler. Ne gelen oldu, ne giden” dedi. Demirci özetle şöyle konuştu: “Dinamiti kullanan işçi haricinde herkes bu cinayetten haberdar ve sorumlu: Kaymakam, jandarma komutanı, Rize Valiliği ve İl Özel İdaresi bölgede patlayıcı kullanılmaması gerektiğini bizden daha iyi biliyor, bilmesi gerekiyor. Her biri, kendi görev/yetki alanı itibarıyla açıkça suç işliyor. Tüm bunlara göz yuman Kaçkar Dağları Milli Park yetkilileri de suç işliyor. Yeşil Yol projesinin iptaline yönelik dava sürüyor. Dava dosyasına çayır ve meraların ekolojik açıdan büyük öneminin olduğunu vurgulayan bilirkişi raporu girmişti.

Yeşil Yol projesi çalışmaları 1 Haziran’da tekrar başlamıştı. Proje güzergâhı olan Samistal-Yukarı Kavron-Aşağı Kavron-Ayder yaylaları, Rize Çamlıhemşin, Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda da 1. derece doğal sit alanı ve mera vasfında. Bu bölgede patlatma yöntemiyle çalışma yapmak yasak.