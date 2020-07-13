Danıştay'dan Yeşil Yol’a durdurma kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin doğa harikası yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesini durdurdu. Bölge sakinleri, 5 yıldır süren yol inşaatının yaylaları, dağları parçaladığını belirterek kararların bir an önce uygulanmasını istiyor. Avukat İbrahim Demirci “Ormanlar ve yaban hayatında büyük yıkımlar oldu” dedi.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi de Yeşil Yol kapsamındaki Karadeniz’in yaylaları Ayder - Kavrun ve Samistal yaylaları arasındaki yolların iptaline karar verdi. Bölge sakinleri 5 yıldır süren yol inşaatının yaylaları, dağları parçaladığını belirterek kararların bir an önce uygulanmasını istedi.

"Betona boğuldu"

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Samsun İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi de Danıştay’ın kararını örnek göstererek yol yapılmasına izin veren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararını iptal etti. Davaları takip eden avukat İbrahim Demirci, Fırtına İnisiyatifi adına yaptığı açıklamada “Yeşil Yol’la ilgili 5 yıllık davalar maratonunun bu aşamasında mahkemeler, projenin ve yapılan yolların; Kaçkarlar’ın, Fırtına Vadisi’nin ekolojisini ciddi şekilde bozduğuna hükmetti.

Bu süreçte 5 yıldır aralıksız süren yol inşaatları yaylaları dağları parçaladı, mera alanlarını böldü, hayvancılığı hobi düzeyine indirdi. Yaylalarda da uygulanan imar barışı, buraları adeta kasabalara dönüştürdü. Geleneksel, otantik mimari betona boğuldu, yoğun araç trafiğine ve kitlesel insan akışına maruz kaldı. Orman içinde açılan yollar doğal yaşlı ormanlarda ve yaban hayatında büyük yıkımlara yol açtı” dedi.

"Doğaya bırakılsın"

Demirci özetle şöyle konuştu: “Başta bakanlıklar olmak üzere tüm idari kurumların, yukarıda sözünü ettiğimiz yargı kararlarının gereklerini kayıtsız-şartsız, derhal yerine getirmeleri gerekmektedir. ‘Yeşil yol, yayla koridoru’ projesi hilafsız, ‘amasız’ şekilde gündemden kaldırılmalıdır. Yaylaların/meraların asli işlevlerine geri dönebilmesi bakımından yöre halkının maddi/manevi olarak teşvik edilmesi gerekir. Ekolojik yapıyı bozduğu, hukuka aykırılığı tespit edilen yollar, eski varlıklarına doğaya bırakılmalıdır.”