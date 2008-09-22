Yeşil Yıldız uygulaması başlıyor

Çevreci otellere "yeşil yıldız"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerinden çevreye duyarlı olanları belgelendirecek. Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.Simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkle düzenlenecek. Ayrıca plaket üzerinde "Çevreye Duyarlı Tesis" ibaresi yer alacak.Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler 2 yılda bir yeniden sınıflandırılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) almış olan konaklama tesisler de tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren bir yıl içinde asgari puanı oluşturan standartları sağlamaları halinde, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yeşil Yıldız Simgesi) ve plaketi alacak. Sınıfları için belirlenen asgari puanı sağlayamayan tesislere ait Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) ise iptal edilecek.