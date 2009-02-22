Yeşil vosvos 50 bin lira

Samsum’da Gazze’ye yardım için bağışlanan 1962 model Volkswagen 50 bin liraya satıldı.



Samsun'da, Dost Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DOST-DER) ile bazı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla açılan ''Gazze'ye Yardım'' kermesinde bir hayırsever vatandaş tarafından bağışlanan 1962 model Volkswagen arabanın 50 bin liraya satıldığı bildirildi.



DOST-DER Başkanı Hüseyin Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Samsun'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e insani destek olmak amacıyla açılan kermeste adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever kişi tarafından bağışlanan vosvos olarak bilinen 1962 model Volkswagen marka otomobilin, en çok bağışta bulunan firmaya satıldığını söyledi.



Çeşitli sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen kermese büyük ilgi olduğunu anlatan Mutlu, ''Kermes süresince adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever 1962 model Volkswagen marka yeşil renkteki otomobilini bağışladı. Dernek olarak biz de bu otomobili açık arttırmaya çıkardık. Arabanın değerinden daha fazla bir parayı Gazze halkına göndermek istedik'' dedi.



Otomobili düzenlenen kermese 50 bin TL ile en büyük bağışı yapan Mustafa Büyükkiraz isimli bir iş adamına sattıklarını bildiren Mutlu, yeşil vosvosun Samsun'da adeta Gazze'ye yardımın simgesi haline geldiğini ifade etti.



Piyasa değeri yaklaşık 3 bin TL olan vosvosun bu fiyata satılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Mutlu, ''Dernek olarak Gazze halkının her zaman yanında olacağız'' dedi.



Mutlu, Samsun'dan ve çevre illerden ''Gazze'ye Yardım'' kermesinde yaklaşık 350 bin TL'lik gelir sağlandığını, söz konusu paranın açılan yardım hesabına aktarıldığını da sözlerine ekledi.

