Yeşil Sol Parti: OHAL Komisyonu dağıtılmalı, OHAL rejimine son verilmeli

Yeşil Sol Parti, 15 Temmuz darbe girişimin oluşturulan Olağanüstü Hâl Komisyonu’nun kaldırılması çağrısını yaptı.

Yeşil Sol Parti yaptığı yazılı açıklamada, “15 Temmuz darbe kalkışması sonrası, bunu fırsat bilen AKP-MHP iktidarı, bitmeyen OHAL rejimini getirdi. Darbe girişiminin sorumluluğunun üstünü örterek , kendisi darbe üzerine darbe yapmaktan geri kalmadı. Kendi koyduğu kurallar ve oluşturduğu kurumlarla hukuk güvenliğini tamamıyla ortadan kaldırdı. OHAL rejiminin en çarpıcı hukuksuzluğu OHAL KHK’lerinin eki listeye adları yazılarak en az 125 binin üzerindeki yurttaş kamu görevlisi görevinden ihraç edildi.” denildi.

"OHAL Komisyonu hukuksuzdur, keyfi kurulmuştur, keyfi işlemektedir"

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Pek çoğunun darbe girişimi ile ilgisi olmayan bu kişilerin tek ortak yanları siyasi iktidara muhalif görüşte olmalarıydı. Sorgusuz sualsiz, usulüne uygun soruşturma yapılmadan, savunmaları alınmadan bir daha geri dönmemek üzere ihraç edilen kamu görevlilerinin yargıya başvuru yolları da engellendi. Yargısız infaz edilen binlerde yurttaş, Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve HSK tarafından seçilen üyelerden oluşturulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHAL Komisyonu) nun keyfiyetine ve insafına bırakıldılar. OHAL Komisyonu hukuksuzdur, keyfi kurulmuştur, keyfi işlemektedir, Anayasayı ihlal etmekten geri kalmamaktadır. Pek çok kararı özellikle son kararları ile Anayasaya aykırı bir kurum olduğunu göstermiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verdiği 11 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuna açıklanan “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisinin imzacısı Barış Akademisyenlerinin başvurularını , AYM kararından 2,5 yıl sonra reddetti. Bu şekilde Anayasa Mahkemesi’ni tanımayarak, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını düzenleyen 153.maddesini yok sayarak ANAYASAYI İHLAL suçunu işlemiştir. Komisyonunun açıkladığı son rapora göre; 31/12/2021 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.783, bunun 120.703’ü karar bağlanmış; itirazın kabulü 16.060, reddi ise 104.643 ‘tür. Rapora göre incelemesi devam eden başvuru sayısı 6.080’dir. Verilen rakamlara göre tek amacı mahkemeye erişimi geciktirmek olduğu ortada olan OHAL Komisyonun görev süresi de kararları gibi keyfi olarak belirlenmektedir. OHAL Komisyonunun görev süresi , 7075 Sayılı Kanunun 3. Maddesine göre, yasanın yürürlüğe girdiği 8 Mart 2018 'dan itibaren iki yıl olarak belirlenmiş, ayrıca Cumhurbaşkanının gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabileceği düzenlenmiş. Cumhurbaşkanı iki kez gerekli görmüş, ilk uzatmayı 26 Aralık 2019 tarihli resmi gazete yayımlanan, ikincisi de 25 Aralık 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan kararıyla yapmıştır. 2021/Aralık’ta OHAL Komisyonunun görev süresi uzatımına gidilmemiştir, bu durumda Komisyonunun görev süresi dolmuştur ve halen sivil ölüme terk edilmiş olan 6.080 yurttaşın itirazı hakkında karar verilmemiştir. OHAL Komisyonu, kendisini kuran OHAL yasa ve kurallarına dahi aykırı şekilde faaliyetini halen devam ettirmektedir.

Artık mızrak çuvala sığmıyor; bu ülke insanının daha fazla hak ihlali ve hukuksuzluğa tahammülü kalmamıştır.. Yeşil Sol Parti olarak çağrıda bulunuyoruz;

• OHAL Komisyonu dağıtılmalı,

• Karar verilmeyen 6.080 dosya ihraç edilen kamu görevlilerinin kurumlarının yüksek disiplin kurullarına devredilmeli,

• Hukuk güvenliğinin sağlanması, olağan demokratik rejime geçilmesi için, OHAL Komisyonu’nun hukuka aykırı ret kararları iptal edilmeli, OHAL dönemi haksızlıklarına siyasi çözüm üretilmelidir."