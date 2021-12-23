Yeşil Sol Parti İzmir İl Örgütü Eş Sözcüleri'nden İzmir'de katledilen Suriyeli üç işçiyle ilgili açıklama

Yeşil Sol Parti İzmir İl Örgütü Eş Sözcüleri Yeşim Arslan ve Hüseyin Çağlar, İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 3 Suriyeli işçinin, bir saldırgan tarafından gece uyku halindeyken yakılarak öldürülmesiyle ilgili açıklama yaparak, "Mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin zaman geçirilmeden yaşam koşullarının iyileştirilmesi, insanca ve güven içinde yaşama imkanının sağlanması, olayın fail ve azmettiricilerinin yargılanarak bundan sonra benzerlerinin yaşanmaması için gereken tüm önlemlerin ivedilikle alınması gereklidir" çağrısında bulundu.

Suriyeli işçiler 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish'in katledilmesiyle ilgili Eş Sözcülerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"20 Aralık 2021 tarihinde Sığınmacı Hakları Platformu'nun İnsan Hakları Derneğİ'ne ulaştırmasıyla, Suriyeli üç gencin Güzelbahçe'de üzerlerine benzin dökülerek yakılıp katledildiğini üzülerek öğrendik. Öncelikle bir insanlık suçu olan bu ırkçı vahşi saldırıyı lanetliyoruz.

Yaşanan bu cinayetin ırkçı saiklerle işlendiği ortaya çıkmıştır. Ülkemizde nefret söylemleriyle beslenen saldırganların sayısının her geçen gün arttığını büyük bir kaygı ile takip etmekteyiz.

"Saldırganları cesaretlendiriyor"

Siyasi iktidar kendi aymazlığını örtmek için ayrımcılığı ve ırkçılığı körüklemektedir. Kimi çevrelerin mülteci ve göçmenlerin ülkemiz için bir yük olduğu söylemleri, ülkemizde yaşanan yoksulluğun, açlığın, hayat pahalılığının, işsizliğin sorumlularıymış gibi gösterme politikaları saldırganları cesaretlendirmektedir. Bu tutum kendi ülkelerinde yaşadıkları savaşlar, siyasi baskılar, ekonomik ve ekolojik sorunlar nedeniyle evlerini, yurtlarını, sevdiklerini terk etmek zorunda bırakılan mülteci-sığınmacı, göçmenlere yönelik saldırıları gün geçtikçe artırmaktadır.

Yaşanan son acı olaydan sonra ülkeyi yönetenler başta olmak üzere siyasilerin ırkçı, ayrımcı, düşmanlaştırıcı politikalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Mültecilerin - sığınmacıların ve göçmenlerin zaman geçirilmeden yaşam koşullarının iyileştirilmesi, insanca ve güven içinde yaşama imkanının sağlanması, olayın fail ve azmettiricilerinin yargılanarak bundan sonra benzerlerinin yaşanmaması için gereken tüm önlemlerin ivedilikle alınması gereklidir.

Yeşil Sol Parti olarak mültecilerin insanca yaşama hakkı için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyor, Güzelbahçe'de yaşanan, üç insanın katledilmesiyle sonuçlanan ırkçı saldırı ile ilgili davanın takipçisi olacağımızı yineliyoruz."