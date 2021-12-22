Yeşil Sol Parti: Dövize endeksli gelir garantisi faizlerin örtülü şekilde arttırılmasından başka bir şey değil, yeni program lazım

Yeşil Sol Parti, "Son açıklanan ekonomik önlemler çoklu kriz ortamını aşmak için yeterli değil. Bu önlemler sadece yönetimin gerçekleri çarpıttığının ve çaresizliğinin ifadesidir." açıklamasını yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Faizleri arttırmayacağım, ekonomi yolunda gidiyor, kurlar dış güçler yüzünden oynuyor diyenlerin gerçekleri çarpıttığı ve çaresizlikleri bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dövize endeksli gelir garantisi faizlerin örtülü şekilde arttırılmasından başka bir şey değildir. Bunun sonucunda devlet parası olanlara tıpkı yap işlet devret modelinde olduğu gibi gelir garantisi vermiş olacaktır. Bu garantiyi de kendi gelirlerinden veriyor. Yani vergi veren ama bankada parası olmayanlardan gelir transferi yapmış olacaktır. Kısaca fakirden al zengine ver sisteminin bir enstrümanı daha devreye sokulmuştur." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emeğiyle geçine milyonlarca insanın karşı karşıya olduğu çoklu kriz ortamından çıkmak bu politikalarla mümkün değildir. Faizleri açıkça arttırmak da bir çözüm değil. Ülkenin rant ekonomisinden kurtulması, doğaya saygılı bir üretim ekonomisine geçmesi gerekiyor. Ne var ki uygulanan politikalar bu ihtiyaçla taban tabana ters düşüyor. Kabul edilen bütçe ne üretim ihtiyacına ne de iklim krizine cevap verebilecek unsurlar içeriyor.

Şimdi yapılması gereken yönetime akıl öğretmek değil yönetime dur demek. Bunun için toplumsal muhalefetin bir araya gelip yeni bir programla ortak mücadelesi lazım. Bunu başarabilir ve gelir dağılımının düzeltilmesine, barışın tesisine, ekolojik tahribatın durdurulmasına ve eşitliğe yönelik adımların atılacağı yeni bir dönemin kapısını aralayabiliriz."